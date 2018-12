Bonje in de coalitie om Lelystad Airport

Lelystad Airport moet vluchten van Schiphol gaan overnemen, dat tegen zijn maximale capaciteit aan zit. Het oorspronkelijke plan was dat het vliegveld in de Flevopolder volledig als dependance van de nationale luchthaven zou fungeren door korte vakantievluchten over te nemen. Schiphol kan zich dan richten op intercontinentale vluchten en vrachtverkeer. Het was nadrukkelijk niet de bedoeling dat Lelystad ‘nieuwe vluchten’ zou gaan aantrekken.

Maar de Europese Commissie blokkeerde deze zogeheten verkeersverdelingsregel begin deze maand. Volgens de commissie remmen zulke afspraken te veel de vrije markt. Het was de tweede keer dat Brussel Van Nieuwenhuizen terug floot. Eerder wilde zij luchtvaartmaatschappijen dwingen om vluchten over te hevelen van Schiphol naar Lelystad. Ook dat druiste volgens de Europese Commissie in tegen de vrije markt.

Balans

Eind vorige week stuurde de minister een brief naar de Tweede Kamer met haar reactie op het Brusselse ‘nee’. Daarin schreef Van Nieuwenhuizen dat zij met de nieuwe verkeersverdelingsregel zoekt naar “een balans tussen enerzijds de markttoegang van nieuwe gegadigden en anderzijds het oorspronkelijke doel om vliegveld Lelystad te laten functioneren als overloopluchthaven van Schiphol”.

Een andere invulling van Lelystad Airport is niet aan de orde. Lelystad moet een overloop zijn voor Schiphol. Sybrand Buma (CDA)

Dat de minister in haar brief tóch de mogelijkheid open laat voor nieuwe vluchten naar Lelystad, is tegen het zere been van de Kamer, waaronder drie van de vier coalitiepartijen. CDA-leider Sybrand Buma liet zondagmiddag in de talkshow ‘Politiek in de Polder’ weten dat er voor zijn partij van nieuwe vluchten op Lelystad geen sprake kan zijn. “Een andere invulling van Lelystad Airport is niet aan de orde. Lelystad moet een overloop zijn voor Schiphol.”

Daarmee sloot de CDA-leider zich aan bij zijn coalitiegenoten D66 en ChristenUnie, die al langer kritisch zijn over de toename van het vliegverkeer in Nederland.

Volgens D66-Kamerlid Jan Paternotte is ‘autonome groei’ van ­Lelystad Airport uitgesloten. “Ik wacht af met welk plan de minister vandaag komt, maar wij hebben ­uitdrukkelijk met haar afgesproken dat Lelystad een overlapfunctie krijgt.”

Binnen de coalitie is alleen Van Nieuwenhuizens eigen VVD voor het toelaten van nieuwe vluchten tot Lelystad. Voor Kamerlid Remco Dijkstra is ‘een beetje autonome groei bespreekbaar’. Hij denkt dat er binnen twee tot drie weken een nieuwe regeling kan liggen waarin zowel vluchten van Schiphol als een beperkt aantal nieuwe vluchten opgenomen zijn. In dat geval moet Lelystad gewoon volgens planning in 2020 open kunnen, meent de liberaal.