Bondscoach Wim Scholtmeijer: 'Wat ik bij Oranje kan, kan ik niet bij een club'

Doen wat nog niemand doet. Dat is in een paar woorden het doel van Wim Scholtmeijer in de komende twee jaar. De bondscoach van het Nederlands korfbalteam heeft zijn contract verlengd en blijft daardoor tot 2020 in dienst van het KNKV, de Nederlandse korfbalbond.

Als bondscoach zit Scholtmeijer in een andere positie dan de meeste andere coaches. Voor hen is het winnen van wedstrijden vaak het belangrijkst, maar voor Scholtmeijer ligt dat anders. De korfballers van Oranje zijn op voorhand meestal zeker van winst en dus is voor Scholtmeijer de definitie van winnen anders dan 'wat er op het scorebord staat'.

"Wij zijn leidend voor de korfbalsport", zegt de bondscoach. "In alle sporten maak je een analyse van het team dat het referentiekader is. Uit die analyse haal je elementen. Wij zíjn het referentiepunt, dus moeten we op alle vlakken doen wat nog niemand anders doet. Alles opnieuw tegen het licht houden en de grenzen opzoeken. Natuurlijk loop je dan ook weleens dood, maar dat hoort bij onze functie", weet Scholtmeijer.

Hij keek mee bij trainingen van de nationale selecties in het handbal, volleybal en vrouwenvoetbal en reisde met de Nederlandse mannenhockeyploeg mee naar India. "Door te kijken naar de manier van werken en daar vragen over te stellen, heb ik veel inspiratie opgedaan. Daardoor besef ik nu weer wat we eigenlijk willen."

Om het antwoord op die vraag te vinden nam Scholtmeijer een kijkje in de keuken van andere sporten. "Op sportcentrum Papendal zijn de connecties tussen coaches dusdanig goed, dat we veel informatie met elkaar delen. Iedereen loopt zo bij elkaar de training binnen", vertelt Scholtmeijer.

Nadat de bondscoach met Oranje het WK (2015), EK (2016) en de World Games (2017) had gewonnen, vroeg hij zich af of hij nog wel een nieuwe uitdaging kon vinden om door te gaan bij het Nederlands team.

Innoveren

Scholtmeijer haalt ook voldoening uit de bijdrage die hij met het Nederlands team kan leveren aan sportkoepel NOC-NSF. Door de positie die Oranje heeft, kan er veel bij de Nederlandse korfballers worden uitgeprobeerd. "In juni gaan we twee weken naar Azië. Wij kunnen dan al dingen testen die twee jaar later op de Olympische Spelen in Tokio door andere Nederlandse sporters gebruikt zouden kunnen worden. Het geeft me veel energie dat we zo door NOC-NSF worden bekeken."

Vanaf zijn aantreden als bondscoach in 2014 is Scholtmeijer bezig met innoveren binnen het korfbal. Wordt hij dat niet op een gegeven moment zat en wil hij zich niet weer eens alleen maar bezig houden met 'wedstrijdjes winnen', zoals hij het zelf noemt?

"Nee", is het antwoord. "Ik zie dit als een totaal andere baan. Natuurlijk is wedstrijdjes winnen ook heel tof, maar wat ik nu allemaal kan bij Oranje, kan ik niet bij een club. Daar is het budget kleiner en kan ik minder lang beschikken over spelers. Ik denk dat ik wel ooit op clubniveau wil werken, maar het moet dan wel echt een uitdaging zijn. Het moet om meer gaan dan alleen winnen."