Bondscoach Thomsen gidst de handbalvrouwen met succes door de openingspartij van het EK

De Nederlandse handbalsters hebben op het Europees kampioenschap in Frankrijk gebroken met een traditie. Op de voorgaande drie titeltoernooien – de Olympische Spelen in Rio, het EK in Zweden en het WK in Duitsland – verloor Nederland het openingsduel. Zaterdag begonnen de vrouwen in Montbéliard met een belangrijke overwinning op Hongarije, de meest geduchte tegenstander in de eerste groepsfase.

Goed herstel Na de nederlagen van de afgelopen twee jaar in de internationale ouvertures herstelde Nederland zich goed. In Rio greep de ploeg van de toenmalige bondscoach Henk Groener net naast de medailles, maar in Zweden en Duitsland haalde Nederland onder Groeners opvolger Helle Thomsen wel het podium. Er is dus nog hoop voor Frankrijk en Noorwegen, twee titelfavorieten die zich in het eerste duel van dit EK lieten verrassen. Dulfer moet aan de cirkel Broch en Snelder doen vergeten en maakt met drie treffers in de slotfase het verschil Tweevoudig Europees kampioen Noorwegen verloor van Duitsland, de huidige werkgever van Groener. Voor de Noorse vrouwen was het pas de tweede EK-nederlaag sinds 2014. Destijds ging Noorwegen onderuit tegen Hongarije, dat zaterdag werd geklopt door Nederland: 28-25. Een zege van importantie, want de punten uit de eerste ronde gaan mee naar de tweede groepsfase, met Noorwegen en Duitsland als mogelijke opponenten. Vandaag speelt Nederland tegen Spanje en woensdag wacht Kroatië. Net als in de twee EK-kwalificatiewedstrijden in maart hielden Nederland en Hongarije zaterdag lange tijd gelijke tred. Bij rust was het 11-11, twaalf minuten voor tijd was die gelijke stand verdubbeld: 22-22. Vanaf dat moment sloeg Nederland een gat, mede door een aantal reddingen van Tess Wester. Na een weinig succesvolle eerste helft kwam de keepster, dit seizoen spelend voor het Deense Odense, uit op een percentage van 32. Ze stopte in totaal twaalf van de 37 Hongaarse schoten.

Dulfer maakt het verschil Een opmerkelijke rol in de slotfase van het duel was er voor Kelly Dulfer. De 1.86 meter lange speelster van Kopenhagen, die vooral in de dekking altijd een belangrijke rol vervult, werd door Thomsen aan de cirkel gezet. Aan haar de schier onmogelijke taak om de afwezige cirkelloopsters Yvette Broch (gestopt) en Danick Snelder (geblesseerd) te doen vergeten, maar Dulfer maakte aan het eind met drie treffers toch het verschil. Gevoegd bij de twee doelpunten uit de eerste helft kwam Dulfer uit op een totaal van vijf, zo vaak scoorde zij nooit eerder in een wedstrijd van Nederland. Ze had er ook maar vijf pogingen voor nodig, een ongekend percentage van 100. In interland nummer 92 werd de dochter van twee oud-cricketinternationals net geen topscorer; Laura van der Heijden trof zesmaal doel. Bondscoach voegt vier jonge speelsters toe aan selectie, maar gunt ze in het duel met Hongarije geen speelminuten Met haar 24 jaar was Dulfer de jongste speelster die zaterdag door Thomsen in het veld werd gebracht. Zoals zo vaak vertrouwde de Deense bondscoach op haar ervaren en geroutineerde kern. Mede door de absentie van Broch en Snelder had ze min of meer noodgedwongen een kwartet jonge speelsters aan de selectie toegevoegd. Maar Delaila Amega (21), Rinka Duijndam (21), Merel Freriks (20) en Dione Housheer (19) kwamen tegen Hongarije niet in actie.

Grootste beloftes Housheer, gezien als het grootste Nederlandse talent van dit moment, moest zelfs op de tribunes plaatsnemen. De persdienst van de Europese handbalfederatie wijdde in de aanloop naar het toernooi een artikel aan de drie grootste beloftes op dit EK, en Housheer was er daar een van. Maar Thomsen gaf de voorkeur aan Charris Rozemalen en Van der Heijden op de rechteropbouwpositie. De coach, die vrijdag 48 jaar werd, meende tevens dat er met Van der Heijden, Rozemalen, Debbie Bont en Angela Malestein al voldoende linkshandige speelsters in het veld stonden. Kim Rasmussen, de Deense landgenoot van Thomsen, moet het als bondscoach van Hongarije op dit EK doen zonder gelouterde speelsters als Anita Görbitz (gestopt), Zsuzsanna Tomori (geblesseerd) en Dora Hornyak (zwanger). Hij durfde het wel aan om met Petra Tovizi (19), Rita Lakatos (19) en Noemi Hafra (20) drie jonge talenten op te stellen. Zonder twijfel een prima investering voor de toekomst, maar voor dit EK pakte de keuzes van Thomsen zaterdag goed uit.

