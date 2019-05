Bondscoach Raymond van der Biezen: Als een van je BMX’ers in de kreukels ligt, doet dat veel met je

Raymond van der Biezen moet even nadenken. Of hij de jongste bondscoach van Nederland is? “Nee, ik denkt het toch niet”, zegt de nieuwe hoofdcoach van de Nederlandse BMX-ploeg. “Hugo Haak, van het baanwielrennen, is nog vier jaar jonger.”

Van der Biezen is pas 32. Hij stopte zelf met fietscrossen toen hij de Olympische Spelen van Rio misliep. Daarna werd hij personal trainer en sportmasseur, vervolgens assistent-bondscoach bij de BMX’ers en toen Bas de Bever er plotseling mee stopte stond hij ineens zelf aan het roer, als bondscoach. Van der Biezen deelt de functie met talentcoach Rob van den Wildenberg.

De World Cup wordt spannend. Rijden op Papendal heeft altijd iets speciaals.

Raymond van der Biezen, bondscoach BMX-ploeg

Vorig jaar maakte De Bever bekend dat het genoeg was geweest. Na twaalf jaar als bondscoach wilde hij meer tijd voor zichzelf hebben. Het laatste jaar was zwaar. Een ongeluk tijdens de training liet een groot litteken achter in de ploeg. Jelle van Gorkom, de zilveren medaillewinnaar van de Spelen in Rio in 2016, reed op de baan tegen een ketting op die niet was weggehaald. Hij lag een tijd in coma en vocht voor zijn leven in een ziekenhuis. Van Gorkom overleefde, maar hij wordt nooit meer de oude en zal niet meer kunnen fietsen op zijn oude niveau.

“Bas heeft zich die situatie enorm aangetrokken. Het had nooit mogen gebeuren. Niet dat hij daar verantwoordelijk voor was, maar hij is er wel helemaal stuk van geweest. Als een van je atleten in de kreukels ligt, doet dat veel met je”, zegt Van der Biezen. “We hebben best wat meegemaakt als ploeg. Je reist de hele wereld over, maakt veel mooie dingen mee. Maar er zit ook een schaduwzijde aan deze sport. Dat hebben we wel gezien.”

Baan omgebouwd Van der Biezen heeft de taak om een maximaal aantal Nederlandse deelnemers op de Spelen van Tokio te krijgen, volgend jaar zomer. Bij de mannen mogen er drie gaan, bij de vrouwen is het programma sinds Rio uitgebreid van twee naar drie deelnemers per land. Het wordt nog een hele klus om te bepalen wie er mogen gaan, want er is talent genoeg in Nederland. Bij de vrouwen wint Laura Smulders zo’n beetje alle internationale wedstrijden. Bij de mannen is Niek Kimmann een van de favorieten voor de olympische titel. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op Tokio gaat de baan op Papendal omgebouwd worden, net als voor de Spelen van Londen en Rio gebeurde. De baan wordt niet precies nagebouwd, maar er zullen wel een aantal gelijkenissen in zitten. Omdat Laura Smulders in de atletencommissie van de internationale wielerbond UCI zit, heeft ze alvast geheime informatie over de baan gezien. “Laura heeft tekeningen gezien die ze uit haar hoofd heeft nagetekend, dus we hebben een idee hoe het parcours zal zijn. De startheuvel blijft hetzelfde, die staat er immers al. We gaan wel het stukje tot de eerste bocht aanpassen, dat stuk is cruciaal in de wedstrijd.” Volgende week staat de eerste test voor Van der Biezen in Nederland op het programma. Dan rijdt de ploeg op de World Cup op Papendal voor eigen publiek. “Dat wordt spannend. Ik heb al een paar internationale wedstrijden met ze gedaan, maar rijden op Papendal heeft altijd wel iets speciaals. We kennen de baan goed en willen natuurlijk presteren voor het thuispubliek.”

