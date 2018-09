Bondscoach Koeman zet in op stapjes voorwaarts

Hoe staat Oranje ervoor bij het begin van een nieuw seizoen? "De stemming is wat positiever", zei bondscoach Koeman maandag, nadat hij zijn spelers in Zeist had verwelkomd. "Maar je moet het laten zien op het veld. We weten allemaal: het kan snel veranderen in voetbal."

Vertel hem nog iets, de realist, van alle wateren gewassen. Maar hij weet ook wel: zo snel zal het nu niet veranderen, of omslaan. Niet in de oefeninterland tegen Peru, vanavond in Amsterdam, en waarschijnlijk toch ook niet in de eerste wedstrijd in de Nations League, zondag in Parijs tegen wereldkampioen Frankrijk.

Er mag iets worden verwacht, de ene avond wat meer dan de andere, maar veel nog niet - en dan kan het ook niet snel heel anders zijn.

Spelers als Hateboer, Til en Weghorst vielen voorlopig af: (nog) niet van de kwaliteit die bij het grote Oranje mag worden gevraagd

Koeman begon in het voorjaar met vier oefenwedstrijden, tegen Engeland (0-1), Portugal (3-0), Slowakije (1-1) en Italië (1-1). Resultaten en spel waren wisselend, het oogmerk van de bondscoach niet. Hij kondigde aan gezien de getaande status van Oranje te willen vasthouden aan een systeem met een extra verdediger. Daarnaast wilde hij spelers bekijken, zo veel als mogelijk is in een klein land met een relatief beperkt aanbod. Hij wilde aftasten of er ergens misschien nog wat meer mogelijk was dan hij natuurlijk al in gedachten had - of toch niet.

Methode-Van Basten Nu moet zijn selectie langzamerhand vastere vorm krijgen, zei hij maandag. Het is grofweg de logische werkwijze waarvan Van Basten zich ook bediende , toen die in 2004 een nieuw Oranje moest vormen. Om sommige van diens keuzes werd geschamperd. Veel uitgeprobeerde spelers vielen weer af, maar er bleven er ook over die voor Oranje van al dan niet grote waarde bleken: de verdedigers Mathijsen en (in mindere mate) Boulahrouz bijvoorbeeld, en de uiteindelijk meer dan honderdvoudige international Kuijt. Middenvelder Vormer is er wel bij. Hij, al langer een gewaardeerde kracht van de Belgische kampioen Club Brugge, doorstond de testen van Koeman De eerste conclusies nu van Koeman mogen net zomin verbazen als die van de schiftende Van Basten destijds. Spelers als Hateboer, Til en Weghorst vielen voorlopig af: (nog) niet van de kwaliteit die bij het grote Oranje mag worden gevraagd, ook nu dat zo groot niet meer is. Berghuis, Elia, Fosu-Mensah en Kongolo zijn er nu niet bij. Zij behoren tot de categorie van goeddeels inwisselbare spelers: bepalend voor het niveau zijn ze niet. Middenvelder Vormer is er wel bij. Hij, al langer een gewaardeerde kracht van de Belgische kampioen Club Brugge, doorstond de testen van Koeman. Dat is toch enige winst, zal de bondscoach redeneren, veel meer was niet te verwachten. In Engeland groeide de status van Van Dijk, Koemans nieuwe aanvoerder, en Wijnaldum, geprezen beiden bij Liverpool. Een impuls zou tevens de Champions League-deelname kunnen zijn van PSV en Ajax, een mogelijk vormende ervaring voor de grote Ajax-talenten De Ligt en De Jong. Dat kan de hoop voeden dat na de diepe val van de afgelopen jaren weer stapjes voorwaarts kunnen worden gezet. Koeman zint op verbeteringen in het systeem met vijf verdedigers, maar hij zou graag zien, zei hij, dat zijn team ook naar het gangbaarder systeem met vier verdedigers kan omschakelen. Dat past bij het moderne voetbal, zei hij eerder deze week. Dat klinkt mooi en voor een zeker niveau is het waar. Maar of het huidige Oranje het aankan, kan voorlopig de vraag zijn. Oud-bondscoach Van Marwijk zei het altijd mooi: coaches willen dat, dat hun teams meer systemen kunnen spelen. Maar kunnen spelers dat ook? Je bent vaak al spekkoper, zei hij dan, als ze één systeem goed kunnen uitvoeren.

Goede stemming Koeman sprak gisteren over de eisen van een modern middenveld: het moet 'vol' zijn, goed bezet, en compact. De tijd zal leren of dat van Oranje daaraan ook weer kan voldoen. Voorlopig is de stemming goed, inderdaad. Een Peruaanse verslaggever sprak Koeman gisteren ter inleiding van een vraag aan met 'professor'. Koeman onderbrak hem, met een knipoog naar zijn gehoor: "Horen jullie dat, jongens? Luister daar maar eens naar."

