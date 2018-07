Bondscoach: 'Ik neem op de Spelen van 2020 alleen genoegen met een honkbalmedaille'

Jonge spelers beter maken en met een talentvol team, aangevuld met spelers uit de Major League Baseball (MLB), een medaille pakken op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Dat is het doel dat Evert-Jan ’t Hoen voor ogen had, toen hij in april van dit jaar werd aangesteld als bondscoach van het Nederlands honkbalteam. Afgelopen week gaf hij tijdens de Honkbalweek Haarlem voor het eerst leiding aan het Nederlands team, dat werd uitgeschakeld in de halve finale.

Het bondscoachschap betekende voor ’t Hoen een einde aan een periode van rust, die in oktober 2016 was aangebroken. Nadat hij toen voor de vierde keer op rij landskampioen was geworden met Neptunus, gaf de leiding van de Rotterdamse club te kennen dat ze een andere weg in wilden slaan. De voormalig international was plotseling clubloos en ging op zoek naar een andere uitdaging.

Die uitdaging diende zich dus aan bij het Nederlands team, nadat bondscoach Steve Janssen naar de Verenigde Staten vertrok om daar pitching coach te worden van de Chicago Cubs. ’t Hoen liet merken interesse in de functie te hebben en de bond was overtuigd dat ’t Hoen de man moest worden die Nederland naar de Spelen gaat leiden.

Oranje beschikt momenteel over een talentvolle honkbalgeneratie en daar wilde ’t Hoen graag leiding aan geven. Neem bijvoorbeeld werper Kenley Jansen (Los Angeles Dodgers), die Nederlands best verdienende sporter is. Of Didi Gregorius en Xander Bogaerts die in de MLB – de een bij de New York Yankees en de ander bij de Boston Red Sox – met meerdere homeruns dit seizoen al flinke indruk hebben gemaakt.

Vrijaf

Maar in Haarlem waren die Nederlandse sterren er niet bij. De clubs uit de MLB hebben hun spelers geen vrijaf gegeven om aan het vriendschappelijke toernooi deel te nemen. Geen probleem voor ’t Hoen. Hij weet wat hij heeft aan de Nederlandse MLB’ers en dus gebruikte hij de Honkbalweek Haarlem om te kijken of hij zijn selectie tijdens grote toernooien kan aanvullen met talenten uit de Nederlandse competitie.

“We hebben nu een aantal jongere jongens uit de hoofdklasse erbij”, zegt ’t Hoen. “Ik hoop dat we ze met deze ervaring en onze tips beter hebben kunnen maken. We hebben tijdens dit toernooi veel met ze gepraat en ik hoop dat ze zich snel aanpassen aan dit niveau.”

In Haarlem konden jonge spelers uit de hoofdklasse zich dus in de kijker spelen van bondscoach ’t Hoen. Het duurt nog even, maar volgens hem zou het zo kunnen zijn dat spelers die nu opvallen er in 2020 op de Olympische Spelen in Tokio bij zijn. “Het verleden heeft uitgewezen dat we op elk groot toernooi spelers uit de hoofdklasse meenamen. Dat gaat in 2020 ook weer gebeuren.”

Ik ben alleen tevreden met een medaille in Tokio Evert-Jan 't Hoen, bondscoach

’t Hoen zal lang niet al het talent mee kunnen nemen dat zich afgelopen week profileerde tijdens de Honkbalweek Haarlem. Maar dat is volgens hem geen probleem. “Op dit toernooi kunnen die jongens op een hoger niveau acteren dan in de hoofdklasse. Het geeft niet als je dan uiteindelijk niet meegaat naar de Olympische Spelen, want dan wordt de hoofdklasse wel beter door de ervaring die die spelers meenemen.”

Vervolgens wil ’t Hoen met die groep van talenten en in Amerika gelouterde spelers eremetaal pakken in Tokio. “Ik ben alleen tevreden met een medaille.” En dan, met een twinkeling in zijn ogen: “Het zou toch fantastisch zijn als we dat voor elkaar krijgen?”