Bondscoach Dick Advocaat houdt met een stalen gezicht de schijn op

Daar zit hij, de bondscoach van de nummer 36 van de wereld. Dick Advocaat maakt in Zeist de selectie van Oranje bekend. Daags tevoren heeft Didier Deschamps, coach van de eerstkomende tegenstander Frankrijk, de zijne voorgelezen: klinkende namen van exponenten van het moderne voetbal. "Als ik heel principieel was geweest, had ik twaalf spelers gehad", zegt Advocaat. "Aan iedereen zit wel een vlekje."

In het vernieuwde KNVB-gebouw, waarin her en der aan de hoogtepunten in de Nederlandse voetbalgeschiedenis wordt herinnerd, ontvangt de bondscoach zijn gehoor in de aan 1974 gewijde zaal. 'Blijdschap', 'optimisme' en 'topniveau' zijn de trefwoorden op de wand ter rechterzijde van Advocaat. Dat voegt ook niet lekker, daags na weer een exodus van Nederlandse clubs, en natuurlijk vooral van die van Ajax, uit Europa.

Wat valt er nog redden? Met een stalen gezicht de schone schijn ophouden, veel meer rest hem niet, heeft de bondscoach bedacht. Hij heeft de door zijn voorganger Danny Blind verstoten spits Robin van Persie weer opgeroepen. Toen Advocaat zelf nog trainer was bij Fenerbahce, was Van Persie er al geen onbetwistbare waarde meer en daarin is weinig veranderd. Maar voor Oranje gelden nu andere criteria, aangepast aan de noodtoestand.

Advocaat is voor de zomer aangesteld om nog te redden wat er te redden valt, bij Oranje dan. Het EK 2016 is al gemist en de kansen op deelname aan het WK 2018 zijn danig geslonken. Het is niet ondenkbaar dat Oranje, met een achterstand van drie punten nu op Zweden en Frankrijk, na de speelronde van donderdag officieus is uitgeschakeld, zelfs voor de play-offs. Daarvan zou sprake zijn, met dan een gat van zes punten, als Zweden wint bij Bulgarije en Nederland in Parijs een weinig meer dan logische nederlaag lijdt.

Geen angst

Laat het aan de oude rot Advocaat maar over om dat pragmatisme uit te dragen. Hij heeft spelers nodig met routine, spelers 'die het al een keer gedaan hebben', zo'n wedstrijd, die 'weten wat nu nodig is'. "Ik denk dat Van Persie nog steeds een van de beste aanvallers is die we hebben", zegt Advocaat. "Hij kan een belangrijke bijdrage leveren, in wat voor rol dan ook."

Wat Advocaat over Van Persie zegt, gaat in wezen ook voor hemzelf op: in het schrale aanbod was hij na het ontslag van Blind zo'n beetje de beste bondscoach die we hadden. Maar of dat nog iets kan uithalen? Begin juni, in zijn eerste interland tegen Luxemburg (5-0), was Advocaat teleurgesteld in de middenvelders Kevin Strootman en Georginio Wijnaldum, juist nog twee spelers die het bij gerenommeerde clubs als AS Roma en Liverpool goed doen, spelers op wie hij zich dan nog wel hoopt te kunnen verlaten - en dat tegen zo'n tegenstander.

Advocaat ziet genoeg talent, zoals debutant Donny van de Beek

Maar daar wil hij niet aan denken, Advocaat, hier in Zeist. Hij zegt dat er geen angst moet zijn voor Frankrijk, dat er met een goede organisatie en aanvallende dreiging toch iets mogelijk zou kunnen zijn. Hij zegt dat hij niet in het negatieve wil meegaan, dat Ajax drie maanden geleden nog in de finale van de Europa League speelde en dat het nu niet opeens niks kan zijn. Hij zegt dat we talenten hebben, zoals de Ajacied Donny van de Beek, debutant in de selectie.

Toch nog een poging gewaagd. De vraag is of hij als bondscoach, als hoogste trainer van het land, in dit diepe dal een bredere boodschap heeft over wat er moet gebeuren. "Nee, daar ben ik niet voor", zegt Advocaat. "Dat is voor de trainers die met de spelers werken. Ik selecteer voor het Nederlands elftal, niet voor de clubs."

Niemand mag ervan opkijken. Zo is hij altijd geweest. Na hem de zondvloed.