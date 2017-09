Bondscoach Advocaat kan weinig meer bieden dan psychologie van de koude grond

Het liefst maakte bondscoach Advocaat donderdagavond geen woord meer vuil aan de afstraffing tegen Frankrijk (4-0). We kunnen over tactieken en keuzes praten wat we willen, die Fransen zijn gewoon te sterk, punt - daar kwam zijn analyse op neer. Het is ook niet tegen de superieure groepsfavoriet dat Oranje de punten moet pakken, voegde hij er graag aan toe.

Lees verder na de advertentie

Formeel was voor zowel het een als het ander iets te zeggen. Maar de punten zouden al niet meer kunnen tellen, als Oranje vanavond Bulgarije in Amsterdam treft. Bij een zege (op Wit-Rusland) van Zweden, dat daarna tegen Luxemburg het al gunstige doelsaldo nog kan opvijzelen, zijn de laatste kansen voor Oranje verkeken in de strijd om de tweede plaats, die als het hoogst haalbare mocht gelden en inmiddels een ongedachte ontsnapping zou zijn. En Frankrijk, ja, dat zou voor Oranje in welke samenstelling dan ook te sterk zijn geweest.

Toch gaf het simplisme van Advocaat te denken, en misschien zelfs dat al niet meer. Er ging al niet voor het eerst een bepaalde holheid van uit. Advocaat had eerder niets willen zeggen over de staat van het Nederlandse voetbal, en wat in zijn ogen voor de wederopbouw ervan is vereist. Daar is hij niet voor, zei hij. Dat had nog niet mogen verbazen: Advocaat heeft nooit een ziener willen zijn. Daarbij kon nog worden gezegd dat hij daarvoor nu ook niet was aangesteld. Hij moest bij Oranje redden wat er te redden viel. Het maakte niet uit hoe.

Een middenvelder meer en een aanvaller minder, en daarmee meer ruimte voor Robben, dat had toch niet meer dan voor de hand gelegen?

Daar zou hij dan toch de aangewezen figuur nog voor kunnen zijn, was de gedachte, als pragmaticus bij uitstek. Maar wat deed Advocaat donderdag in zijn eerste serieuze interland, na die tegen Luxemburg (5-0)? Hij volstond met drie middenvelders tegenover de Franse krachtbronnen in die zone. Hij bewapende Oranje niet, precies dat wat zijn ontslagen voorganger Blind vaak kon worden verweten. Sterker, Advocaat ging nog een stap verder. Hij stelde de versleten Sneijder op het middenveld op. Laat gesteld zijn dat Blind had ingezien dat dat niet meer kon - en dat daar ook geen hogere voetbalkennis voor nodig is.

Krampachtigheid Hoe kan een gelouterde trainer bedenken wat Advocaat bedacht? Advocaat ontkende dat hij in de dagen voor de wedstrijd van gedachten was veranderd, bijvoorbeeld na de slechte training van dinsdag. Toch kan het bijna niet anders, zou je zeggen. Het is moeilijk tot niet voorstelbaar dat dit na een volle zomer van denken het plan is geweest: een orthodox en al zo vaak afgestraft 4-3-3-systeem met Sneijder in het hart en Robben, de enige troef, vastgepind als ouderwetse rechtsbuiten, veroordeeld tot meeverdedigen. Advocaat kwam met een curieuze uitleg. In het 5-3-2-systeem, dat Van Gaal op het WK 2014 speelde, heb je drie middenvelders, zei hij, en hij had er vijf. Vijf? Robben en de andere vleugelspits, Promes, waren dus middenvelders? Dat de enige speler van niveau zou verdwalen als 'middenvelder', zijn back achternalopend, was ingecalculeerd? Dat hij het systeem van Van Gaal noemde, getuigde van een defensieve krampachtigheid. De geest van de vormende coach hangt maar boven zijn opvolgers. Hiddink, de tegenpool, wilde zich tegen Van Gaal afzetten. Dat gaat niet op voor Advocaat, die op goede voet met Van Gaal staat, maar in een tactische vraag hoort hij gauw het verwijt dat hij het als Van Gaal had moeten doen. Niemand kon van Advocaat met zijn korte voorbereidingstijd dat ongewone systeem vragen. Maar een middenvelder meer en een aanvaller minder, en daarmee meer ruimte voor Robben, dat had toch niet meer dan voor de hand gelegen?

Drie keer winnen en we zijn er Nu dringen zich vragen op. Wat is de waarde van assistent Gullit? Als analist verkondigt de internationaal gevormde oud-topvoetballer al jaren dat Nederland zich aan de internationale wetten moet aanpassen. Kennelijk gaat hij akkoord met een opstelling die er tegenin druist, zoals Van Basten met zijn vergelijkbare boodschap dat eerder als assistent van Blind deed. En wat moet Robben ervan denken, de enige nog met ervaring in de hoogste top? Aan zijn gezicht was af te lezen wat hij ervan vond dat Hiddink indertijd de teugels liet vieren - en dan nu in zo'n wedstrijd zo'n strijdplan. "Drie keer winnen en we zijn er'', zei Robben donderdag voor de camera van de NOS. "Denk ik'', liet hij er met iets van zowel grimmigheid als radeloosheid op volgen. Natuurlijk, in een 4-4-2-systeem had Oranje ook van Frankrijk verloren. Maar voor de duels waarin het er dan nog wel om zou kunnen gaan, ontbreekt elk houvast. Advocaat zei dat hij voor het gangbare systeem had gekozen om de spelers te laten spelen zoals ze gewend zijn. Het is psychologie van de koude grond in crisistijd. De coach annex crisismanager heeft nog niet aangetoond dat hij meer kan bieden dan dat. Wat zijn de spelers dan gewend, wat is de eigen kracht waarvan ze in die platte visie uit moeten gaan, vanavond tegen Bulgarije en misschien nog daarna? Wat kan de kracht zijn van de modale verdedigers, van de steeds in Oranje verschrompelende middenvelders Strootman en Wijnaldum, van de almaar gehandhaafde clubreserve Janssen? Om er maar niet aan te denken hoe het er normaal gesproken in elk geval zonder Sneijder en Van Persie volgend jaar uit zou zien op het WK, als dat nog mocht worden bereikt.

• Van Persie haakt af De net teruggekeerde Robin van Persie is alweer afgevallen bij Oranje. Hij liep als invaller in het duel met Frankrijk donderdag een knieblessure op. Ook de na zijn rode kaart geschorste Kevin Strootman ontbreekt tegen Bulgarije.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.