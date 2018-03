Bonden: Werkgevers overspelen hand met privacypamflet

Werknemersbonden nemen in felle bewoording afstand van de voorstellen die VNO-NCW en MKB Nederland hebben gedaan met betrekking tot de privacy van zieke werknemers. In een pamflet dat de werkgevers vorige week naar de Tweede Kamer stuurden, staat dat de privacy van ziek personeel te sterk is beschermd waardoor bedrijven deze werknemers niet goed kunnen begeleiden bij reïntegratie.

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong reageert woedend op het pamflet. “Werkgevers proberen op allerlei manieren de kosten te drukken, dit keer over de rug van zieke werknemers. Het oordeel van bedrijfsartsen is van groot belang: anders is een zieke werknemer aan de wolven overgeleverd. Laten we medische informatie en advies gewoon bij een onafhankelijk deskundige houden. Deze voorstellen zijn een voorbeeld van gebrek aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

De werkgevers schrijven in het pamflet dat ‘werkgever en werknemer over het algemeen prima in staat zijn onderling afspraken te maken over diagnose of behandeling zonder tussenkomst van de bedrijfsarts’. Volgens CNV-voorzitter Maurice Limmen is dat onzin. “De praktijk leert dat het aantal conflicten over reïntegratie tussen werkgevers en werknemers alleen maar groeit. Nee, het lijkt er meer op dat werkgevers met hagel proberen te schieten op wetgeving ter bescherming van zieke werknemers. De ene keer deugt loondoorbetaling bij ziekte niet, en nu is privacy van personeel weer een probleem.” Reinier Castelein van vakbond De Unie vindt dat werkgevers met het pamflet hun hand overspelen. “Met dit werkgeverskabinet proberen VNO-NCW en MKB Nederland te pakken wat ze pakken kunnen. Ik zou werkgevers willen zeggen: investeer in je personeel, dat leidt vanzelf tot minder ziekteverzuim.”

In Nederland mag alleen een bedrijfsarts vragen naar medische gegevens van een zieke werknemer. Deze arts mag een werkgever vervolgens niet vertellen dat een personeelslid bijvoorbeeld rugklachten heeft, maar wel of iemand mag staan of moet zitten en mag tillen of niet. Tussenkomst van een bedrijfsarts kost geld, maar is wel belangrijk, zegt Willemijn Roozendaal, bijzonder hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. “Ik herken de spagaat waarin werkgevers soms zitten maar het is belangrijk dat iemand met medische kennis een oordeel velt. Spanning ontstaat vaker als klachten psychisch zijn en dat is in toenemende mate het geval. Juist dan kan een leidinggevende er soms fors naast zitten.”

De privacywetgeving kan volgens Roozendaal wel beter geregeld. Daar maakt ook VNO-NCW zich hard voor. “Nu geeft de Autoriteit Persoonsgegevens eigen invulling aan privacy. Het is beter om afspraken over privacy in de wet te verankeren.”