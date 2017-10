Bonden sluiten cao met PostNL, zonder FNV

Minder en minder brieven worden er verstuurd. En dus staat PostNL niet te springen om hun medewerkers beter te belonen, zelfs al worden er wel steeds meer pakketten verstuurd. Dat merkten de vakbonden al in april toen ze voor het eerst met PostNL om de tafel gingen. “PostNL kwam in het begin vooral met verslechteringsvoorstellen”, zegt Joost Bol, onderhandelaar namens de Bond van Post Personeel (BVPP).

PostNL wilde morrelen aan de toeslag voor onregelmatige tijdstippen en wilde de functiewaardering zo aanpassen dat medewerkers in lagere schalen terecht zouden komen, vertelt Bol. De loonstijging die het post- en pakketbedrijf in eerste instantie bood was bovendien wel heel beperkt. “Het uitgangspunt was zo negatief dat je je bijna afvroeg of het überhaupt nog zin had om te onderhandelen”, zegt Anselma Zwaagstra van CNV Publieke Diensten.

Natuurlijk had het veel beter gekund. Maar dit was het maximaal haalbare Anselma Zwaagstra, CNV Publieke Diensten

Het duurde wel even voordat al die verslechteringsvoorstellen van tafel waren. En nu ligt er dan toch een principeakkoord. Tenminste, CNV Publieke Diensten, de BVPP en VHP2 zijn akkoord. De FNV ziet vooral een gapend gat tussen wat PostNL biedt en wat de FNV vraagt, zegt Ger Deleij van FNV Publiek Belang. “Dit akkoord biedt 2,6 procent loonstijging over 21 maanden. Voor zo’n lange looptijd zouden wij 6 procent hebben gevraagd.”