Bomvol bloemenpark de Keukenhof raadt het bezoekers af langs te komen tijdens de paasdagen

Ook de toegangswegen naar het park staan vol. “Er is nog genoeg plek voor bezoekers die per fiets of te voet komen”, zegt woordvoerder Annemarie Gerards-Adriaansense. “Maar auto’s komen op de toegangswegen al snel vast te staan.” Het park had de drukte wel zien aankomen. “Het is heerlijk weer, mensen zijn vrij en ons park staat in volle bloei.” Reeds gekochte tickets kunnen worden ingewisseld op een andere dag. Door het mooie weer is er ook veel strandverkeer in de Bollenstreek.

Op Schiphol is de zomerdrukte vandaag ook begonnen. Dat meldt Alexander Scholtes, woordvoerder van de luchthaven. “De drukte is geen verrassing. In de meivakantie tot eind oktober is het ieder jaar druk. In die periode verwachten we iedere dag zo’n 200.000 passagiers.” Schiphol zet om de drukte op te vangen extra mensen in. Het vliegveld verwacht tussen nu en eind oktober 5,4 miljoen mensen die van, naar en via Schiphol reizen. Vorig jaar waren dat er nog 5,2 miljoen. Scholtes: “We adviseren reizigers op tijd te komen, maar ook niet te vroeg. Als je te vroeg op de Schiphol aanwezig bent kun je toch nog niet inchecken.”

Volgens weerinstituut het KNMI blijft het nog tot woensdag warm. Vanaf woensdag wordt een toenemende kans op buien voorspeld.