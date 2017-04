Bomexplosies bij twee Koptische kerken in Egypte

De eerste explosie gebeurde vanmorgen rond tien uur bij een kerk in de stad Tanta, op zo'n 120 kilometer ten noorden van Caïro. Het was er druk in de kerk omdat veel christenen er Palmzondag vierden. Op het moment van de explosie was een mis bezig, die bovendien live werd uitgezonden op tv. Minstens 21 mensen kwamen om het leven, meer dan 50 mensen raakten gewond.

"De explosie was bij de eerste rij stoelen, in de buurt van het altaar", vertelt een woordvoerder van de minister van binnenlandse zaken tegen persbureau AFP. Op beelden verspreid door een Egyptische tv-zender is te zien hoe de bankjes van de kerk volledig vernield zijn.

Enkele uren na de explosie in Tanta, vond nog een explosie plaats bij een christelijke kerk in Alexandrië. Daarbij kwamen volgens de Egyptische regering minstens zes mensen om het leven. Nog eens 66 mensen raakte gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend.

Terroristische daad Paus Franciscus brengt later deze maand een bezoek aan Egypte. De kerkvorst heeft de aanslagen veroordeeld. De Egyptische staat is vastberaden dergelijke terroristische daden uit te roeien en het terrorisme in de kiem te smoren Premier Chérif Ismaïl De hulpdiensten in Tanta zijn inmiddels ter plekke om slachtoffers te helpen en te controleren of er niet nog meer explosieven in de kerk liggen. Het is nog niet duidelijk of het om een terroristische aanslagen gaat en of beide incidenten met elkaar te maken hebben. Wel vinden er in de regio geregeld aanslagen plaats op christenen. Die worden doorgaans opgeëist door Islamitische Staat. De Egyptische premier Chérif Ismaïl heeft de aanval scherp veroordeeld en sprak van een terroristische daad. "De Egyptische staat is vastberaden dergelijke terroristische daden uit te roeien en terrorisme in de kiem te smoren." Ook de Nederlandse regering veroordeelt de beide aanslagen. Via Twitter betuigt minister van buitenlandse zaken Bert Koenders zijn medeleven. "Veroordeel verschrikkelijke aanslagen Egypte. Kopten hard getroffen op Palmzondag. Gedachten gaan uit naar de nabestaanden'', aldus de bewindsman.

Minderheid De koptische christenen vormen een minderheid in het voor een groot deel islamitische Egypte. Ze maken ongeveer tien procent uit van de ongeveer 90 miljoen Egyptenaren. De huidige president Abdel Fatah al-Sisi, die in 2013 na een staatsgreep aan de macht kwam, werd destijds expliciet gesteund door de Koptische paus Tawadros II. Sindsdien heeft Sisi zich opgeworpen als beschermheer van de Kopten, en bestrijder van islamisten. Sisi heeft zich opgeworpen als beschermheer van de Kopten, en bestrijder van islamisten

Veel terreur Die belofte heeft hij nog niet kunnen waarmaken. Egypte kampt met veel jihadistische terreur. Afgelopen december, enkele dagen voor kerst pleegde Islamitische staat nog een bomaanslag op de Koptische Markus Kathedraal van Caïro, waar de Koptische paus zijn zetel heeft. Vijfentwintig mensen kwamen om het leven, vooral vrouwen en kinderen. Veel Koptische christenen leven in angst in Egypte, toch blijven ze Sisi steunen. "Er is op dit moment geen betere keuze dan Al-Sisi", zei de Koptische christen Bishoy Ramzy (34) in december tegen Trouw. "Het enige alternatief is de Moslimbroederschap of de salafisten, en dat is onze nachtmerrie." Lees ook: 'De Kopten voelen zich machteloos in Egypte'.

