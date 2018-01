Bomaanslag veroorzaakt opnieuw een bloedbad in Kaboel

De auto was volgens de autoriteiten 'vermomd' als ambulance en ontplofte bij een controlepost van veiligheidstroepen, vlak voor een pand waar eerder het ministerie van binnenlandse zaken gehuisvest was. De meeste ambtenaren waren al naar het nieuwe gebouw verhuisd, maar het oude pand was nog wel in gebruik. Onder de slachtoffers zouden circa tachtig politieagenten of militairen zijn.

In de buurt staan ook het gezantschap van de Europese Unie en ambassades van onder andere India en Zweden. Eerder deze maand was er een bloedige aanslag op het Intercontinental Hotel in Kaboel. Daarbij vielen meer dan twintig doden.

Woensdag was er een aanval op het kantoor van hulporganisatie Save the Children in Jalalabad, 125 kilometer ten oosten van de Afghaanse hoofdstad. De organisatie heeft sindsdien alle programma's in het land opgeschort.

De Taliban zijn soennitische extremisten en bestaan vooral uit leden van Pathaanse stammen (Pashtun) die in Pakistan en Afghanistan wonen. In 1994 werden de Taliban een dominerende factor in de binnenlandse strijd in Afghanistan. Ze vestigden er een schrikbewind dat vanaf 1996 standhield, tot de Amerikaanse invasie in 2001. De Taliban trokken zich terug naar afgelegen gebieden en het noorden van Pakistan, om vanuit daar te proberen weer aan de macht in Kaboel te komen. Ook in Pakistan vormen de Taliban een bedreiging voor de centrale regering.

Het is de afgelopen tijd weer onrustig in Afghanistan, sinds de Taliban het aantal aanslagen heeft opgevoerd. Volgens Afghaanse regeringsfunctionarissen werden vorig jaar al twee keer in Turkije besprekingen gevoerd met de Taliban om tot een vredesovereenkomst te komen, maar werd aan die ontmoetingen geen ruchtbaarheid gegeven.