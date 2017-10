Bom maakt einde aan het leven van Malta's bekendste onderzoeksjournaliste

Jarenlang beschreef ze de corruptie in de Maltese politiek en diens dubieuze verstrengeling van de financiële sector, de gokindustrie en de maffia. Maandagmiddag kwam daaraan een abrupt einde, nadat een bom haar auto aan stukken blies net nadat zij daarin was weggereden van haar huis.

Premier Muscat belooft een diepgravend onderzoek naar de dood van Caruana Galizia, met hulp van de FBI

Een half uur voordat de bom ontplofte, had Caruana Galizia (53) nog een laatste artikel geplaatst op haar website Running Commentary. Daar ontpopte de journaliste zich als luis in de pels van de Maltese elite. De laatste twee jaar richtte zij haar pijlen op de top van de Arbeiderspartij, die sinds 2013 na een lange tijd in de oppositie weer de regering vormde.

Onthullingen Een ruime maand voordat de wereld kennis maakte met de Panama Papers, onthulde Caruana Galizia al dat toenmalig minister van energie Konrad Mizzi, en Keith Schembri, de rechterhand van premier Joseph Muscat, via het Panamese concern Mossack Fonseca gelijktijdig offshore vennootschappen hadden opgezet. De journaliste is geen lid van het internationaal consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ, dat later de Panama Papers onthulde. Wel is haar zoon Matthew Caruana Galizia al een tijdlang werkzaam als journalist en programmeur voor ICIJ. De onthulling over Mizzi en Schembri – en de vele die Caruana Galizia daarna nog als eerste in dit dossier wist te brengen – zette de verhouding tussen de journaliste en de regering op scherp. Hoewel premier Muscat en minister Mizzi diepgravende onderzoeken en volledige transparantie beloofden, is tot op heden geen verklaring gegeven over het doel van die vennootschappen. Schembri, door premier Muscat in bescherming genomen, zwijgt al anderhalf jaar over zijn betrokkenheid.