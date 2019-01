Bolsonaro geïnstalleerd als nieuwe president van Brazilië

De 63-jarige, tot voor kort vrijwel onbekende politicus, legde de eed af in de hoofdstad Brasilia. Hij won afgelopen jaar de presidentsverkiezingen overweldigend met de boodschap dat hij de door de corrupte elite veroorzaakte problemen te lijf kan.

Bolsonaro herhaalde zijn boodschap tegenover de parlementariërs en riep ze op om hem te helpen om ‘Brazilië definitief te bevrijden van het juk van de corruptie, de misdaad, het economische wanbeleid en het ideologische keurslijf’.

Bezoek

Bij zijn inauguratie als 38ste president van Brazilië kreeg Bolsonaro bezoek van een opvallend internationaal gezelschap. Zo woonde de Hongaarse premier Victor Orbán de ceremonie bij, net als zijn Israëlische collega Benjamin Netanyahu. Maar opvallend genoeg verscheen ook een linkse tegenhanger: de Boliviaanse president Evo Morales.

De Israëlische premier Netanyahu en Bolsonaro zijn uitgesproken fans van elkaar. Nooit eerder bezocht een Israëlische premier Brazilië, maar voor ‘zijn vriend’ Bolsonaro maakt Netanyahu een uitzondering. De relatie tussen Israël en Brazilië werd door hem omschreven als een ‘broederschap’ en hij beloofde de Braziliaan op zijn beurt te zullen ontvangen in Israël als een ‘broer’.

Aanhangers van de nieuwe Braziliaanse president maken selfies bij zijn portret tijdens het wachten op de inauguratie voor het Planalto-paleis in de hoofdstad Brasilia. © REUTERS

De Amerikanen waren ook van de partij. Bolsonaro is lovend over president Trump, maar die was niet aanwezig. In zijn plaats kwam minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo. De Amerikanen zien Bolsonaro wel zitten, niet alleen omdat hij fel anti-socialistisch is, maar ook wegens zijn economische plannen. Bolsonaro wil de economie privatiseren. Zijn minister van financiën, Paulo Guedes, behoort tot de zogenaamde ‘Chicago Boys’ - een groep Latijns-Amerikaanse economen die aan de Universiteit van Chicago economie studeerden en hun ideeën over de vrije markt mee terug namen naar hun thuislanden.