Bokser Peter Müllenberg: Ik ga nu voor mijn gezin

Op de poster voor het Nederlands kampioenschap boksen staat Peter Müllenberg - de beste Nederlandse amateurbokser - 'gewoon' nog afgebeeld. Maar de 29-jarige Tukker, die vorig jaar op de Olympische Spelen stond en de mentor is voor de boksers in de boksselectie, doet komend weekend in Rotterdam helemaal niet mee. Vorige week donderdag maakte hij bekend tijdelijk te stoppen.

Müllenberg moet kort lachen als het over de poster gaat. Het geeft volgens hem aan hoe abrupt de beslissing was. Want ondanks een aantal succesvolle wedstrijden afgelopen maand, trok hij er in eigen woorden 'de stekker uit'. Om familieredenen. Hij wilde meer bij zijn zoontje van 3,5 jaar oud zijn. "Dat moet tijd kosten, vind ik."

Het is een time-out. Per direct. "Ik merkte dat het thuis minder liep. Toen dacht ik: ik ga voor mijn gezin." In één week is hij al meer op stap gegaan met zijn zoontje dan in de jaren daarvoor, vertelt hij. "We zijn gaan zwemmen, en naar Center Parcs geweest. Ik heb er echt van genoten."

Tekst loopt door onder afbeelding.

Ander doel

Voor Müllenberg is het simpel. Hij wil door met zijn gezin. "Daar ga je langer mee om dan met boksen. Op belangrijke momenten van mijn zoontje was ik altijd weg. Ik merkte dat ik hem te weinig zag. Dat moet nu even veranderen."

Alles was gericht op herstel. Ook al was ik bij de kleine, ik was bezig met een ander doel. Namelijk boksen Peter Müllenberg

Na de Spelen van Rio, waar hij naar eigen zeggen volkomen onterecht werd uitgeschakeld in de achtste finales, nam Müllenberg al een pauze. Hij werd twee keer geopereerd, onder meer aan zijn hand en neus. Hij was thuis, maar het wrong toch. Hij had niet echt vrije tijd. "Alles was gericht op herstel. Ook al was ik bij de kleine, ik was bezig met een ander doel. Namelijk boksen. Dat voelde toch niet lekker."

In februari stond Müllenberg weer in de ring. De motivatie kwam terug. Hij won wedstrijden, zoals twee weken geleden nog in Polen. Bondscoach Hennie Van Bemmel: "Hij sprak ook uit dat hij Europees kampioen ging worden."

Tot vorige week donderdag dus. Het project-Müllenberg, zoals het bij Van Bemmel heet, werd onderbroken. De bondscoach had al een voorgevoel. "Nadat hij in Polen won, was hij al niet meer overtuigend over het EK. Hij was er niet helemaal meer bij."

Tekst loopt door onder afbeelding.