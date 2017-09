Bokito en Trump, evolutionair verklaard

De Washington Post publiceerde op 14 juli een essay van de Amerikaanse antropologe Holly Dunsworth van de universiteit of Rhode Island onder de titel: 'How Donald Trump got human evolution wrong' (Wat Donald Trump niet begrijpt van de menselijke evolutie). In het essay staat een tenenkrommend citaat van de POTUS himself, die hoog opgeeft over zijn capaciteiten om (uiteraard aantrekkelijke) dames te versieren: 'the top models and the most beautiful women in the world'.

Hij meent dat te danken aan eigenschappen die veel mannen ontberen: hij is eigenwijs, zelfverzekerd, slim en heeft humor. Hij trekt zich niets aan van wat anderen ervan denken en meent dat dat alles bij elkaar precies datgene is waar vrouwen van houden, weliswaar niet politiek correct maar wel de waarheid: 'It is common sense and it's true - and always will be.'

Het gedrag van Trump is een plotseling weer opduikende eigenschap die eigenlijk bij verre voorouders thuishoort. Oftewel primitief

Dunsworth besteedt de rest van haar essay om uit te leggen wat Trump allemaal niet snapt van menselijk gedrag en menselijke evolutie. Maar ja, wie zich niets aantrekt van wat anderen denken zal zich ook aan het oordeel van een antropologe weinig gelegen laten liggen. Trump is daarmee een self-made karikatuur van het bronstige alfa-mannetje, gedreven door macht en testosteron. Onlangs maakte cartoonist Tom Janssen in deze krant een spotprent van Trump, bezig een graf te delven voor Obamacare, maar al gravend zo ver doorgegaan dat hij zelf in de kuil stond en er niet meer uit kon komen.

"Bokito is in de evolutie acht miljoen jaar van ons verwijderd." © ANP

Nu is Trump met zijn markante uiterlijk en zijn knotsgekke narcisme natuurlijk een dankbaar onderwerp voor spot en commentaar. Zo hij geen zegen is voor de wereld, is hij toch minstens een puike opsteker voor columnisten en cartoonisten. Mij boeide vooral dat Janssen de president had afgebeeld als een olifant. En Trump als ver familielid van Marten Toonders Bommeliaanse aristocraat O. Fanth Mzn, hoofdredacteur van de Rommeldamse Courant en voorzitter van de Kleine Club, waar ook de hanige markies de Canteclaer lid van is. Vermoedelijk moet Tom Janssen aan de spreekwoordelijke porseleinkast hebben gedacht toen hij zijn prent tekende.

Bokito Zelf heb ik bij het zien en horen van Trump niet zozeer associaties met een Rommeldammer maar eerder met een Rotterdammer, en wel met de stoere mannetjesgorilla Bokito. De zilverrug Bokito ontsnapte in 2007 uit zijn tot dan ontsnappingsproof geachte buitenverblijf om een dame die hem al tijden stalkte eens een flinke aframmeling te geven. Hij beet haar in haar arm en het ontbrak er nog maar aan dat hij zich aan haar vergreep. Nu is Bokito een gorilla, en in de stamboom van de primaten is het minstens acht miljoen jaar geleden dat zich de splitsing voordeed tussen de takken die naar de gorilla aan de ene kant en de mens aan de andere kant zouden leiden. Bokito is acht miljoen jaar van ons verwijderd. Het gedrag van Trump ('grab them by the pussy') is daarmee wat evolutiebiologen een atavisme noemen, een plotseling weer opduikende eigenschap die eigenlijk bij verre voorouders thuishoort. Oftewel primitief. Lees ook: Onze hang naar de sterke man.

