Boëtius en Boëthius

Zijn heel vroege naamgenoot was Boëthius, voluit Anicius Manlius Severinus Boëthius (ook wel gespeld Boëtius), een Romeinse politicus en filosoof die leefde van ongeveer 480 tot 524/6 n. Chr. Het West-Romeinse rijk was al gevallen (476) en Italië werd bestuurd door de Ostrogothische koning Theoderik. Veel oude Romeinse instellingen bestonden nog wel, zoals het ambt van consul (bestuurder van Rome), dat Boëthius in 510 bekleedde. Rond 520 kreeg hij de hoogste functie (magister officiorum), maar later raakte hij in ongenade omdat hij met het Oost-Romeinse rijk zou hebben gestreefd naar hereniging. Hij kreeg huisarrest in Pavia en werd terechtgesteld.

Van christendom is in dit boek eigenlijk niets te merken

Het christendom was in de vierde eeuw de heersende godsdienst geworden en Boëthius was dan ook christen, maar had eigenlijk meer belangstelling voor het klassieke erfgoed van de stoïcijnse en neoplatoonse filosofie. In de gevangenis schreef hij zijn hoofdwerk 'Over de Vertroosting der Filosofie', een dialoog in versvorm en proza met de als vrouw gepersonifieerde Filosofie, over het menselijk lijden, goddelijke voorzienigheid en de menselijke vrije wil. Van christendom is in dit boek eigenlijk niets te merken. Desondanks werd hij in de Middeleeuwen als martelaar begraven in de San Pietro-kerk te Pavia.

Boëthius kende goed Grieks, wat toen uitzonderlijk begon te worden. Zijn naam is ook Grieks: afgeleid van het woord boèthos, 'helpend; assisterend'. Dat voorspelt dus veel goeds voor Feyenoord: de teruggekeerde speler zal als buitenspeler ongetwijfeld veel assists geven.

