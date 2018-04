Boete voor tabaksfabrikant die illegaal studentenverenigingen sponsorde

Omdat het onderzoek nog loopt en de fabrikant in beroep kan gaan tegen de boetes, wil de NVWA het precieze bedrag niet bekend maken. De autoriteit wijst op vastgestelde bedragen voor overtredingen in de tabaks- en rookwarenwet. Op illegale sponsoring staat een boete van 45.000 euro en bij iedere nieuwe overtreding loopt de boete trapsgewijs op.

Dan kan de boete oplopen tot drie miljoen, berekende de Onderzoeksredactie Tabak, een collectief onderzoeksjournalisten dat vorig jaar in deze krant de deals met studentenverenigingen aan het licht bracht. JTI betaalde verenigingen voor exclusieve verkoop van Camel en Winston in hun automaten in de sociëteit.

De stu­den­ten­ver­e­ni­gin­gen, waaronder Unitas Amsterdam en het Rotterdamse Stu­den­ten­corps, blijven buiten schot

De studentenverenigingen, waaronder Unitas Amsterdam en het Rotterdamse Studentencorps, blijven buiten schot omdat de NVWA zich in de beboeting richt op degene die sponsort. De verenigingen zeiden vorig jaar van niets te weten. “We hadden geen idee dat dit misschien niet mag”, aldus bestuurslid Anne van der Zijpp van Unitas Amsterdam indertijd.

Uit een inventarisatie van de Onderzoeksredactie Tabak blijkt dat JTI in ieder geval een deel van de exclusiviteitscontracten per 1 april heeft opgezegd. De tabaksfabrikant heeft het Groningse Vindicat bij beëindiging van het contract meegedeeld dat zij heeft ‘genoten van de jarenlange samenwerking’. JTI was gisteren onbereikbaar voor commentaar. Eerder zei de tabaksfabrikant tegen Trouw geen uitspraken te doen zolang het onderzoek van de NVWA nog loopt.

De waakhond richt zich in verder onderzoek op afspraken met festivals. Vorig jaar ontdekte de Onderzoeksredactie Tabak ook dat zowel JTI als Phillip Morris en British American Tobacco exclusief hun sigaretten op festivals mochten verkopen. Meerdere festivalorganisaties zeiden volgens onderzoeker Ties Keyzer dat zij geld ontvingen in ruil voor exclusiviteit.

'Hoe jonger de nieuwe roker, hoe beter dat is voor ons.' Zo redeneert de tabaksindustrie. Over de moraliteit van de eigen marketing houdt de sector de lippen op elkaar.