Boete voor Facebook: informatie rond overname WhatsApp was misleidend

Toen Facebook toestemming vroeg voor de overname van WhatsApp, liet het de toezichthouder weten dat de gebruikersgegevens van de twee diensten niet automatisch aan elkaar gekoppeld zouden worden. In augustus vorig jaar voerde het bedrijf een wijziging van de algemene voorwaarden door die dat toch mogelijk maakt.

De Europese Commissie maakte in december al haar bezwaren tegen de gang van zaken kenbaar aan Facebook. Onderzoek heeft uitgewezen dat de technische mogelijkheid om de accountgegevens van Facebook en WhatsApp te koppelen ook in 2014 al bestond, en dat medewerkers van Facebook daarvan op de hoogte waren.

Facebook reageerde dinsdag op Nederlandse kritiek door te stellen dat het zich aan de Europese regels houdt.

"Het besluit van vandaag geeft een helder signaal af aan bedrijven dat zij moeten voldoen aan alle aspecten van de fusieregels van de EU, ook de verplichting om juiste informatie te verstrekken", aldus mededingingscommissaris Margrethe Vestager. De boete die Facebook moet betalen is volgens haar 'proportioneel en afschrikwekkend'.

Mede omdat Facebook zijn fout eerlijk heeft toegegeven en meewerkte aan het onderzoek, is Brussel niet voor het maximale boetebedrag gegaan. Dat had kunnen oplopen tot 1 procent van de totale omzet, wat in het geval van Facebook zou zijn neergekomen op een slordige 270 miljoen euro. De Europese Commissie liet verder weten dat de misleiding door Facebook geen gevolgen heeft voor het positieve eindoordeel over de overname van WhatsApp. Daarmee was een bedrag van 16 miljard dollar gemoeid.

Autoriteit Persoonsgegevens Ook in Nederland is Facebook recent op de vingers getikt. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zou het bedrijf niet zorgvuldig genoeg zijn omgegaan met de gegevens van Nederlandse gebruikers en ze bovendien niet voldoende informeren over wat er met hun gegevens gebeurt. Facebook reageerde dinsdag nog op die kritiek door te stellen dat het bedrijf zich gewoon aan de Europese regels houdt. Mocht Facebook hun beleid niet wijzigen, dan wil ook de AP een sanctie opleggen. Ze denken hierbij aan een last onder dwangsom, waarbij Facebook een voorwaardelijke boete krijgt opgelegd.

