Boete van 1,3 miljoen euro voor uitzendbureaus

De Inspectie SZW heeft vorig jaar voor 1,3 miljoen euro aan boetes uitgedeeld aan uitzendbureaus. De meeste bekeuringen werden gegeven wegens onderbetaling van uitzendkrachten. Dat overkwam ongeveer 200 uitzendkrachten, van wie de helft Pools was. De misstanden vinden vooral plaats in de land- en tuinbouw, metaal, industrie, horeca, detailhandel, bouw en schoonmaak.

De Inspectie SZW ging langs bij 500 uitzendbureaus en inlenende bedrijven. Naast de 12.000 uitzendbureaus die bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven, zijn er ook nog 10.000 bedrijven die vallen onder de categorie ‘dienstverlening voor de akker- en tuinbouw’. Ook biedt een fors aantal bedrijven als nevenactiviteit arbeidskrachten aan.

Hoorn wil stoppen met bemiddelaar Flextensie



De gemeenteraad van Hoorn dringt er in overgrote meerderheid op aan te stoppen met de samenwerking tussen sociaal werkbedrijf Werksaam Westfriesland en het bedrijf Flextensie dat uitkeringsgerechtigden verhuurt voor rond de 12 euro per uur. Die werkwijze lijkt te veel op een uitzendbureauconstructie, vindt de raad. Ze acht de constructie omstreden omdat de uitkeringsgerechtigden er financieel weinig mee opschieten en het lijkt of er verdringing optreedt. Bij de Action in Zwaag, nabij Hoorn, werken 24 medewerkers via Flextensie. Wethouder Judith de Jong gaat er bij de zes andere gemeenten in de regio op aandringen het contract met Flextensie te beëindigen.