Boete en taakstraf voor apotheker die valse declaraties vervaardigde

Het bedrijf VAL kreeg een boete opgelegd van 250.000 euro. De zoon van de verdachte is vrijgesproken. Het oordeel van de rechter is aanzienlijk milder dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Dat eiste 2,5 jaar cel tegen vader en zoon en de omvang van de fraude zou zeker 17,3 miljoen euro bedragen. Het OM wilde de winst afnemen en eiste een boete van 800.000 euro voor de apothekersorganisatie.

Lees verder na de advertentie

Dat het vonnis milder is, komt omdat de rechter oplichting niet bewezen achtte. Van oplichting, zo redeneert de rechter, kan alleen sprake zijn als er een oorzakelijk verband is tussen de foutieve inhoud van de rekening en de beslissing van de verzekeraar om uit te betalen. In dit geval echter zijn andere, duurdere, medicijnen gedeclareerd dan aan cliënten waren verstrekt. De rechter vindt ook dat niet is vastgesteld dat verzekeraars VGZ, CZ en Zilveren Kruis schade hebben geleden. Dat er enig voordeel is geweest voor VAL en zijn eigenaar, levert de taakstraf van 180 uur op.

De malversaties hebben volgens de rechter het vertrouwen in de zorgsector ondermijnd. Het gedrag van de eigenaar heeft een aantal personeelsleden ook in een ongemakkelijke positie gebracht. Om te voorkomen dat de man opnieuw in de fout gaat, heeft de rechter een jaar voorwaardelijk opgelegd met een proeftijd van twee jaar.