Boerenkool speciaal (stamppot, maar dan anders)

Uit een zakje:

Silvo Mix voor Stamppot Boerenkool

Dextrose, specerijen 20,5% (knoflook-poeder, gedroogde ui 5%, nootmuskaat 3%, kurkuma, zwarte peper, komijn), zout 17%, magere melkpoeder, aroma (bevat gerst, tarwe), kruiden 5,5% (peterselie 3%, marjolein, rozemarijn, laurierblad), suiker, rode paprika,zuur: citroenzuur, palmolie, antiklontermiddel: siliciumdioxide. Bevat 4,56 gram zout.

Zelf toevoegen: 1,5 kg aardappelen, 600 g boerenkool, 2 dl melk, klontje boter, rookworst.

Eindelijk winter. Laten we vooral niet vergeten om boerenkool te eten. Als we het nu niet doen, wanneer dan wel? De oermethode is natuurlijk de stamppot, met rookworst en/of spekjes. Doodsimpel, zou je zeggen. Al kan er zelfs bij zo’n eenvoudige vaderlandse klassieker nog een hoop misgaan. Zullen we de valkuilen even stapsgewijs doornemen?

1. Gebruik nooit de staafmixer of keukenmachine, dan krijgt u plakstamppot.

2. De verhouding kool-aardappels is doorgaans 1:2, maar alle variaties zijn mogelijk.

3. Stamppot hoort smeuïg. Met rookworst krijg u geen jus, nee, en een vulkaankrater met nepjus uit een pakje is wat mij betreft geen optie. Kookvocht door de aardappelpuree is armoedig, hete melk is beter, boter is altijd goed, spekjesvet (zie ook punt 4) is heerlijk.

4. Spekjes zorgen voor knapperigheid, voor spanning, voor textuur, voor een aangenaam hé-wat-proef-ik-daar-nou in een zee van smeuïge puree. Maar dan moet u ze er niet meteen doorheen mengen, dat is funest voor de krokantfactor. Strooi ze op het allerlaatst erover of laat iedereen aan tafel zelf te strooien. En geloof mij nou: spekjes van een goede slager zijn een wereld van verschil met die waterige supermarktbakjes.

5. Loop schaterlachend voorbij aan zakjes ‘kruidenmix voor boerenkoolstamppot’ met als hoofdingrediënt suiker. Als erop staat ‘totaal gehalte aan kruiden en specerijen: 26%’ moet u dat lezen als ‘dus met 74% opvulling’.

Zullen we eens gek doen? Ik had zin in boerenkool anders-dan-anders en gooide het groene spul in de oven zodat je een soort knapperige chips krijgt. Noem het ‘crispy kale’ en u bent hipperdepip, maar gewoon ‘boerenkool speciaal’ mag ook.