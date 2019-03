Boeren vinden dat belangenclub LTO zich veel te slap opstelt

De grootste boerenbelangenclub van het land heeft onvoldoende kundige bestuurders in huis die te weinig voor de agrariërs opkomen en de sector onvoldoende promoten, vinden boeren. Dat komt naar voren uit een online onderzoek onder tweeduizend boeren en tuinders dat is uitgevoerd in opdracht van Agrio, de belangrijkste uitgeverij van vakbladen in de landbouw.

Het is de eerste keer dat de mening van boeren uitgebreid is gepeild sinds Trouw en de Universiteit Wageningen vorig jaar een enquête onder agrariërs hielden in het kader van het project ‘De Staat van de Boer’. Ook toen gaf een zeer ruime meerderheid aan zich niet vertegenwoordigd te voelen door belangenverenigingen.

“Dat was voor ons één van de redenen om uitgebreider onderzoek te laten uitvoeren”, zegt Robert Ellenkamp, hoofdredacteur van Agrio. Hij vat het onderzoek samen met de woorden: Land en Tuinbouw Organisatie Nederland staat er bij de meeste boeren niet goed op. Ellenkamp: “LTO moet veel vaker met de vuist op tafel slaan. Ze is niet goed in staat om de land- en tuinbouwsector op een positieve manier op de kaart te zetten.”

Tijdgeest Op de vraag aan de deelnemers waarom ze geen lid meer zijn van LTO Nederland – of een regionale afsplitsing daarvan – geeft bijna 47 procent van de melkveehouders aan dat ze ‘mijn belangen niet goed of niet goed genoeg behartigen’. Terwijl dat de belangrijkste reden is voor boeren en agrariërs om lid te worden. Het veld van de land- en tuinbouw is niet meer zo eenduidig als het ooit was Paul Boselie, hoogleraar Ook (ruim) veertig procent van de akkerbouwers, bloembollentelers, tuinders van bomen en vaste planten, pluimvee-, schapen-, en varkenshouders plaatst LTO op de ‘ontevredenheidsbarometer’. Van de melkgeitenhouders, een groep boeren die in aantal en economisch belang sterk groeit, vindt zelfs ruim 62 procent dat LTO het laat afweten als het aankomt op belangenbehartiging. Een vergelijkbaar negatief oordeel krijgt LTO Nederland over de mate waarin de organisatie de sector promoot. Juist in een tijd, waarin het klimaat hoog op de agenda staat, en boeren strengere regels krijgen opgelegd, heeft de beroepsgroep dit nodig: “We moeten uit dat verdomhoekje.” Ellenkamp vindt het te gemakkelijk om de boerenonvrede te verklaren met de aanname dat het boeren eigen is om zo nu en dan eens flink te klagen. “Er is echt meer aan de hand. Het aantal opzeggingen van boeren die lid waren van LTO Nederland is sinds 2014 flink gestegen. Sinds 2018 haken zelfs akkerbouwers af, die normaal gesproken nooit zo kritisch waren op LTO.” Van de 477 akkerbouwers die aan de enquête meededen zegden er vier in 2014 hun LTO-lidmaatschap op. In 2018 waren dat er 25. Van de deelnemende 1240 melkveehouders kreeg LTO volgens het Agrio-onderzoek in 2014 nog dertien afzeggingen binnen, in 2018 waren dat er 54.

Moeilijke opdracht Opvallend in het onderzoek is dat de andere, kleinere boerenbonden er bij de agrariërs veel beter vanaf komen. Organisaties als Grondig, Dutch Dairymen Board, Innovatief uit de Knel en Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) kunnen op aanzienlijk meer steun en sympathie rekenen. “Het veld van de land- en tuinbouw is niet meer zo eenduidig als het ooit was”, zegt Paul Boselie, hoogleraar bestuurs- en organisatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. “Niet alleen de omvang van de bedrijven loopt sterk uiteen, ook wat ze doen verschilt sterk. Sommige boeren zijn hypergespecialiseerd. Een tuinder is een heel andere ondernemer dan een varkenshouder. Als je al deze mensen moet verenigen dan heb je als organisatie wel een heel moeilijke opdracht.”

Passie In een reactie meldt LTO Nederland zelf ook regelmatig tevredenheidsonderzoeken uit te voeren onder zijn achterban. “Op basis hiervan mogen we concluderen dat de leden van onze verenigingen positiever zijn dan de klanten en lezers van Geelen (het onderzoeksbureau, red) en Agrio.” Volgens LTO-voorzitter Marc Calon staat “onze passie, kennis en innovatie altijd ten dienste van onze leden. Vanuit onze rol als belangenbehartiger gaan we voortdurend het gesprek aan met onze leden of toekomstige leden. Het is van groot belang hen zo goed mogelijk te betrekken bij de beleidskeuzes die we maken.”

