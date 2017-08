Boeren slepen NVWA voor de rechter vanwege fipronilcrisis

Ook een groep pluimveehouders stapt naar de rechter om van de staat een schadevergoeding te eisen.

Nadat vorige maand in Nederlandse eieren het bestrijdingsmiddel fipronil werd aangetroffen, werden op last van de NVWA 258 pluimveebedrijven geblokkeerd. Zij mogen geen eieren, kippen en mest afvoeren. Dat de bedrijven hierdoor schade lijden, staat buiten kijf. Het ministerie van economische zaken schat de directe schade op 33 miljoen euro, die nog verder kan oplopen.

De staat is niet van plan deze schade te vergoeden, zei staatssecretaris Van Dam deze week tijdens een debat in de Kamer. Hij vindt dat de boeren er zelf voor verantwoordelijk zijn dat hun stallen zijn behandeld met een verboden stof.

De boeren vinden dat het optreden van de NVWA de schade heeft verergerd. Die beschikte al in november over informatie dat op grote schaal fipronil in kippenstallen werd gebruikt tegen bloedluis. De kippenboeren vinden dat deze informatie met hen gedeeld had moeten worden, zodat zij toen al maatregelen hadden kunnen nemen. Volgens Van Dam kon de NVWA dit niet, omdat de informatie de aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek.

De boeren vinden ook dat onduidelijke communicatie zorgde voor draconische maatregelen bij sommige supermarkten. Die besloten alle eieren uit hun schappen te halen, ook van boeren die niet met de verboden stof hadden gewerkt.

Of LTO schadevergoeding wil voor alle pluimveehouders of alleen voor gedupeerde boeren die nooit fipronil hebben gebruikt, is nog onduidelijk.

