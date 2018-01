Boer kan fipronil-mest niet kwijt door groot onderhoud bij verbrandingscentrale

Pluimveehouders kunnen hun met fipronil vervuilde mest niet kwijt nu BMC Moerdijk, de enige centrale die speciaal ontworpen is voor de verwerking van pluimveemest, zes weken dicht gaat voor groot onderhoud. “Helaas is het einde van de fipronil-crisis voor veel pluimveehouders nog niet in zicht”, zegt Gerd-Jan de Leeuw, manager mest en mineralen van energiecentrale BMC Moerdijk.

Sinds de sector afgelopen zomer werd geconfronteerd met de in eieren aangetroffen insecticide, zitten veel kippenboeren in hun stallen opgescheept met vervuilde mest.

Groot onderhoud BMC Moerdijk is momenteel de enige afvoermogelijkheid voor de fipronil-mest. Het bedrijf zou aanvankelijk vier weken dicht gaan wegens groot onderhoud, maar gebleken is nu dat experts ruim zes weken nodig hebben om de centrale weer up tot date te krijgen. BMC Moerdijk, dat jaarlijks een derde van de totale landelijke pluimveemestproductie verwerkt, gaat vanaf half mei dicht. Daarmee verliest de sector de belangrijkste mestverwerker met een maximale capaciteit van 1000 ton vervuilde mest per week. De Leeuw: “Na tien jaar intensief gebruik van onze centrale is groot onderhoud onvermijdelijk. Alles zal uitgebreid geïnspecteerd worden en onderdelen worden hersteld of vervangen. Voor een aantal heel specialistische werkzaamheden hebben we al lang van te voren afspraken gemaakt met experts.” Intussen stapelt zich een vervuilde kippenmestberg op ter grootte van zo’n 11.000 ton, schat het Poultry Expertise Centre (PEC) in Barneveld, het samenwerkingsverband van bedrijven, overheid en kennisinstellingen die betrokken zijn bij de pluimveesector. Getroffen leghenhouders die met onverwerkte fipronil-mest opgescheept zitten, kunnen zich sinds vorige week anoniem melden bij het PEC. “Tot nu toe hebben we om precies te zijn 2238 contacten gehad”, zegt manager Eltjo Bethlehem van het PEC. “Zo’n 65 tot 70 procent daarvan betreft die met pluimveehouders.” 'Bij hogere temperaturen kan mest gaan broeien en worden die opgeslagen mestbergen mogelijk ziektebronnen' Eltjo Bethlehem van het PEC