Boer is vaker miljonair dan advocaat en directeur

De meeste miljonairs – die nog werken – zijn te vinden in de land- en tuinbouw. Meer dan in de financiële dienstverlening. Ook meer dan in de handel. Meer dan in welke sector dan ook. Er zijn wel acht keer meer melkveehouders miljonair dan ­advocaten, maakte het CBS dinsdag bekend. “Feitelijk klopt dat”, ­reageert Kees Romijn, voorzitter van de vakgroep melkveehouderij bij boerenorganisatie LTO. “Maar het voelt wel anders.”

Je hoort Romijn niet klagen. Boer zijn is het mooiste vak ter ­wereld. Maar meer dan een gemiddeld inkomen zit er doorgaans niet in, zegt hij. “Niemand wordt ook boer om rijk te worden.” Toch zijn er volgens het CBS 12.900 boeren miljonair waaronder 6100 melkveehouders. Dat is 38 procent van alle melkveehouders in Nederland. In totaal zijn er 106.200 miljonairshuishoudens in Nederland.

Veehouders hebben een gemiddeld inkomen. We zijn vooral op papier miljonair. Door de hoge grondprijzen Kees Romijn, voorzitter van de vakgroep melkveehouders bij de LTO

Die cijfers geven Romijn een dubbel gevoel. “Veehouders hebben een gemiddeld inkomen. We zijn vooral op papier miljonair. Door de hoge grondprijzen. Maar met de grond verdienen we niet veel. Dat is pas iets waard als je hem verkoopt.” Boerenbedrijven worden echter heel vaak overgedragen aan familie. Dan wordt niet de economische waarde van de grond gevraagd. Die is onbetaalbaar. De grond wordt vaak overgedaan voor de agrarische waarde.

Dus ook geen vet pensioen na het boeren? “We wonen midden in de polder. Die omgeving is een hele goede oudedagvoorziening”, benadrukt Romijn als eerste. “En de overname wordt zo geregeld dat de gepensioneerde melkveehouder een redelijk inkomen overhoudt.” Maar geen tweede huis in Frankrijk, of drie auto’s voor de deur waar andere rijken volgens het CBS geld aan uitgeven.

Koopwoning Wel een mooie koopwoning dus, net zoals de collega-miljonairs. Maar 10 procent van alle miljonairs woont in een huurwoning. De gemiddelde waarde van hun koopwoning is 531.000 euro. Dat is ruim twee keer zoveel als de huizen van niet-miljonairs. De rijken die meer dan 10 miljoen hebben, bezitten een huis dat duurder is dan een miljoen. Miljonairs hebben bijna allemaal een positieve instelling Van Lanschot Bankiers Waar de boer ook hetzelfde in is als de andere miljonairs, is het ondernemerschap. Tachtig procent van de miljonairs die nog werken, heeft een eigen bedrijf of werkt als zelfstandige. Voor veel miljonairs heeft het eigen bedrijf een hoge, zo niet de hoogste prioriteit. Die emotionele band zorgt ervoor dat zes van de tien het eigen bedrijf niet meteen zouden verkopen, zelfs als er een goed bod wordt gedaan. De Nederlandse miljonair bezit gemiddeld 2,9 miljoen euro. Bijna tienduizend huishoudens hebben 5 miljoen euro of meer. Hun vermogen is gemiddeld 55 keer zo hoog als dat van niet-miljonairs. De superrijken zijn behoorlijk betrokken bij de samenleving. Ze denken steeds vaker na over hoe ze met hun geld kunnen bijdragen aan een betere wereld, weet Van Lanschot Bankiers. Een op de zeven houdt zich ­bezig met investeringen die niet alleen winstgevend zijn, maar die ook positieve effecten voor de maatschappij hebben, het liefste voor het milieu en het klimaat. Er is nog een belangrijke overeenkomst tussen alle miljonairs, meldt de bank. “Ze hebben bijna ­allemaal een positieve instelling. Ze zien voor elk probleem een oplossing.”

