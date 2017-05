Boek Ivanka Trump 'is een slap aftreksel van zelfhulpboeken'

Het beste uit jezelf halen, daar draait het allemaal om in ‘Women Who Work’, schrijft The New York Times. ‘Volg je dromen! Wees de architect van je eigen leven!’ Zo is het boek niet echt aanstootgevend, als wel een slap aftreksel van zelfhulpboeken en zakelijke succesverhalen van anderen, wiens wijsheden Trump voortdurend kopieert, stelt de recensent. Die vroeg zich na een tijdje wel af waarom Ivanka dit boek schrijft. Na een paar hoofdstukken, waarin haar productenlijn en de Trump-hotels veelvuldig worden genoemd, werd dat haar steeds duidelijker: ‘Ze breidt het merk Trump uit’.

Ivanka Trump draagt zelf liever uit dat ze opkomt voor vrouwen. Ze schept niet op, zoals haar vader. Zo lomp en ongenuanceerd als Donald Trump is, zo voorzichtig en apolitiek drukt Ivanka zich uit. Ze pleit voor betaald ouderschapsverlof – extreem luxe in de VS - maar spreekt verder vooral in ongevaarlijke gemeenplaatsen. Ze is zo voorzichtig dat het jeukt, geeft de recensent van Vanity Fair toe. “Of je het nu leuk vindt of niet, (Donald, red.) Trump gaf zijn versie van de waarheid. En het Amerikaanse volk waardeerde dat kennelijk. Maar Ivanka’s voorzichtigheid geeft je het gevoel dat je een zorgvuldig geredigeerde versie van haar waarheid hebt gekregen. Na het lezen wil je meer, hoewel er waarschijnlijk niet veel meer over is onder de oppervlakte.”

Dit boek gaat niet over overleven in het mijnenveld van het door mannen gedomineerde bedrijfsleven, stelt Slate. Het is vooral een ode aan de mogelijkheden voor werkende vrouwen met een fulltime hulp in de huishouding. Ivanka beschrijft bijvoorbeeld hoe haar dochtertje haar kantoor binnenloopt voor hun vaste woensdagmiddaglunch. “Natuurlijk wippen kleuters niet zomaar langs op kantoor”, schrijft Slate. “Iemand moet ze brengen. En als je in staat bent om zo iemand in te huren, heb je het grootste probleem van de meeste werkende ouders al opgelost.” Maar hoewel een huishoudelijke hulp onmisbaar lijkt als je tegelijk een bedrijf wil runnen, voor de halve marathon wil trainen, voor de Trump Organization werkt en tijd wil doorbrengen met drie kinderen, noemt Ivanka die hulp amper.

Ook Slate is niet onder de indruk van Trump, hoeveel ze ook strooit met andermans wijsheden. Denk vooral niet dat Ivanka veel van haar vader verschilt, waarschuwt het internettijdschrift. Uiteindelijk staan ze zij-aan-zij en gaat het hen om hetzelfde: zelfverheerlijking en –verrijking. “Ze buiten allebei uit wat ze aanraken en maken het goedkoop. In zijn geval, Amerika. In haar geval, feminisme.”

Ethiek

Ook los van de inhoud zorgt het boek voor ophef. Om kritiek voor te zijn, gaf Trump al aan dat het boek een persoonlijk project is dat ze al schreef voordat haar vader in november tot president werd verkozen. Ook beloofde ze dat de opbrengst naar een goed doel gaat en dat ze het boek niet zal promoten in de media. In februari werd het Witte Huis op de vingers getikt toen Kellyanne Conway, de woordvoerder van president Trump, op televisie zei dat alle Amerikanen Ivanka's producten moesten gaan kopen. Hiermee overtrad ze volgens het Bureau voor Overheidsethiek ethische regels. Ivanka verscheen deze maandag toevallig wel op televisie bij CBS en dinsdag stond een interview met haar in de New York Times, al sprak ze bij die optredens niet over haar boek.

“Wij zouden dat nooit hebben toegestaan”, zei Norm Eisen, die onder president Obama toezicht hield op ethisch verantwoord gedrag van medewerkers. Een medewerker die ‘The Revenant’ had geschreven, het boek dat de inspiratie vormde voor een prijswinnende film, mocht van hem niet naar de Oscarceremonie. “Want je kan in zulke situaties niet ontwarren wat persoonlijk is en wat officieel.”