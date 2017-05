Boek eens een kamer in het asielzoekerscentrum

Het idee komt voort uit een prijsvraag waarin, ruim een jaar geleden, naar nieuwe plannen werd gevraagd voor het opvangen van vluchtelingen. Hotel Nice to Meet You, was een van de prijswinnende ideeën. De gemeente Nijmegen en het Coa zijn in overleg of dit nu realiteit kan worden in het voormalige belastingkantoor van die stad. Daar worden sinds enkele weken vluchtelingen opgevangen. In de toekomst kan in hetzelfde gebouw een klein hotel voor toeristen uit binnen- en buitenland starten. "Als er onder de azc-bewoners mensen zijn met horeca-ervaring kunnen ze er op vrijwilligersbasis aan de slag. Omgekeerd is het een mogelijkheid voor toeristen om kennis te maken met vluchtelingen", zegt de Coa-woordvoerder.

De haalbaarheid van het hotel-idee gaat nu onderzocht worden, meldt de gemeente Nijmegen

Nijmegen is een logische plek om dit concept uit te proberen. Het inmiddels weer afgebroken tentenkamp Heumensoord, waar duizenden asielzoekers werden opgevangen, heeft in de stad voor veel vrijwilligers gezorgd die bereid zijn zich in te zetten voor nieuwkomers. Ook zij zijn welkom in dit nieuwe trefpunt. "Een waanzinnig goed idee", reageert VluchtelingenWerk Nederland. "In zo'n hotel komen verschillende culturen en lokale bevolking met elkaar in contact. Dat is heel belangrijk voor de integratie van vluchtelingen."

Wilt u al boeken? Nog even wachten. De haalbaarheid van het hotel-idee gaat nu eerst onderzocht worden, meldt de gemeente Nijmegen.

