Boeing wint slag in langdurende handelsoorlog met Airbus

Ruziemaken kan lang duren. Heel lang zelfs, zo blijkt wel uit de strijd tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie over vliegtuigbouwers Airbus en Boeing, die in 2004 begon. Volgens de Amerikanen zou Airbus oneerlijke concurrentievoordelen hebben gehad dankzij ongeoorloofde staatssteun.

Nu, bijna veertien jaar later, kan een uitspraak van Wereldhandelsorganisatie WTO ertoe leiden dat de Verenigde Staten uit vergelding importtarieven gaan heffen om de onrechtmatige subsidieverstrekking aan Airbus af te straffen.

Subsidies

Terug naar 2004, toen de zaak aan het rollen kwam nadat de Amerikanen aan de bel trokken bij de WTO. De Europese Unie en de lidstaten Frankrijk, Duitsland en Spanje zouden het Amerikaanse Boeing hebben benadeeld door Airbus op allerlei onrechtmatige manieren geld toe te stoppen om vliegtuigen te kunnen bouwen en verkopen. Het ging onder meer over jarenlange subsidies voor het ontwerpen en ontwikkelen van vliegtuigen, subsidies voor het ontwikkelen en uitbreiden van werkplaatsen van Airbus en het kwijtschelden van schulden van Airbus.

De ruzie tussen is nog lang niet voorbij, want de EU beticht ook de VS van onrechtmatige subsidies

Dat niet alleen de Franse, maar ook de Duitse en Spaanse overheid subsidies verstrekten aan Airbus, heeft te maken met het feit dat Airbus begin jaren zeventig ontstond uit de nationale vliegtuigbouwers van Frankrijk, Duitsland en al snel ook Spanje. Doel: samen een vuist maken tegen de commerciële macht van het Amerikaanse Boeing. Met succes, want inmiddels verdelen de twee giganten de markt. En bestrijden ze elkaar te vuur en te zwaard.

De WTO oordeelde in 2010 dat er inderdaad sprake was van subsidies die ervoor zorgden dat Boeing minder vliegtuigen kon verkopen in Europa, Azië, Australië en Zuid-Amerika. Volgens de wereldhandelsorganisatie was het weliswaar niet zo dat Airbus zonder de subsidies niet had bestaan, maar wel dat Airbus zonder de subsidies de betreffende vliegtuigen niet op de markt had kunnen brengen op de momenten waarop dat gebeurde. Een belangrijke aantijging van de VS, namelijk dat de subsidies ervoor zorgden dat Airbusvliegtuigen te goedkoop in de markt waren gezet ten koste van Boeingtoestellen, werd door de WTO van de tafel geveegd.