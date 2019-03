Boeing roept piloten bijeen voor briefing over terugkeer 737 MAX 8

Met de aankondiging van de bijeenkomst lijkt het erop dat Boeing de software-update voor het toestel klaar heeft. Deze update zou eerst nog goedgekeurd moeten worden door de Amerikaanse toezichthouder FAA voordat het mag worden toegepast. ‘We blijven nauw samenwerken met onze klanten en met toezichthouders’, aldus Boeing. ‘Wij betalen voor alle updates en verbeteringen.’

De Indonesische luchtvaartmaatschappij Garuda is ook uitgenodigd voor de bijeenkomst. De maatschappij kondigde eerder al aan om een miljardenorder bij Boeing voor 49 toestellen van het model Boeing 737 Max 8 te annuleren wegens het gebrek aan vertrouwen onder de passagiers. Volgens een woordvoerder zal de maatschappij echter geen piloot naar de bijeenkomst sturen, wegens de korte termijn. CEO Ari Askhara verklaarde tegenover Reuters dat de luchtvaartmaatschappij in plaats daarvan om een webinar had verzocht, maar dat Boeing dat idee van de hand heeft gewezen.

Veel landen en maatschappijen hebben de Boeing 737 MAX in de ban gedaan na de dodelijke vliegtuigongelukken in Indonesië en Ethiopië. Bij de crash van een Boeing 737 MAX van Ethiopian Airlines, op 10 maart nabij Addis Abeba, kwamen 157 mensen om. Bij het neerstorten van eenzelfde toestel van Lion Air in oktober in Indonesië vonden 189 mensen de dood.