Boeing probeert te redden wat er te redden valt

Hoe overleeft een bedrijf als een belangrijk product onveilig lijkt te zijn? Op die vraag probeert Boeing naarstig antwoord te vinden, terwijl de toekomst van de meer dan driehonderd Boeing 737 Max-toestellen, die wereldwijd aan de grond staan, met de dag onzekerder wordt. Hetzelfde geldt voor de toestellen die nog in de maak zijn.

Ook in Nederland doet de Amerikaanse vliegtuigbouwer ondertussen aan crisiscommunicatie. In een paginagrote advertentie in De Telegraaf en NRC Next probeerde Boeing vrijdag de Nederlandse vliegreiziger ervan te overtuigen dat de vliegtuigbouwer ‘een voortdurende, niet-aflatende toewijding’ heeft om ‘veilige vliegtuigen nóg veiliger te maken’. Boeing heeft na het neerstorten van Lion Air-vlucht 610 en Ethiopian Airlines-vlucht 302 ‘gepaste maatregelen’ genomen om de veiligheid van de 737 Max ‘volledig te garanderen’.

Falende sensoren Hoe belangrijk het is dat passagiers blijven geloven dat Boeing veiligheid op de eerste plaats heeft staan, bleek vrijdag uit het bericht dat de Indonesische luchtvaartmaatschappij Garuda Indonesia haar bestelling van 49 toestellen, ter waarde van bijna 5 miljard dollar, annuleert. De reden: Indonesische passagiers hebben geen vertrouwen meer in de Boeing 737 Max. Vreemd is dat niet. Het lijkt erop dat de twee vliegtuigongelukken met de Boeing 737 Max dezelfde oorzaak hebben. Om te voorkomen dat het vliegtuig in uitzonderlijke situaties te veel achterover helt en vervolgens uit de lucht valt, is er in het vliegtuig een veiligheidssysteem, genaamd MCAS, ingebouwd dat ervoor zorgt dat de neus van het vliegtuig naar beneden wordt geduwd. Waarschijnlijk is er bij beide ongevallen sprake geweest van falende sensoren, waardoor MCAS de informatie kreeg dat het vliegtuig achterover helde, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval was. Het systeem zorgde er vervolgens voor dat de neus van het vliegtuig naar beneden werd gedrukt, wat waarschijnlijk tot twee keer toe heeft geleid tot een crash.

Software-update Het lampje dat voor dit probleem waarschuwt was niet standaard ingebouwd, maar was een optie waarvoor extra betaald moet worden. Volgens bronnen van persbureau Reuters zal Boeing alle 737 Max-toestellen alsnog uitrusten met dit lichtje. Het wordt naar alle waarschijnlijkheid onderdeel van de software-update die Boeing al eerder aankondigde, maar die eerst moet worden goedgekeurd door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. Het hele proces kan nog weken duren. Garuda wil overigens wel overstappen naar een ander model van Boeing, maar of dat het leed van het bedrijf gaat verzachten is nog maar de vraag.

