Boeing komt snel met update 737 Max, Amerikaanse justitie begint onderzoek naar controles

Dat laat Muilenburg weten in een open brief en een videoboodschap die hij maandag publiceerde. Hij zegt ook dat de vliegtuigbouwer er alles aan doet om de veiligheid van de 737 Max te garanderen en alle medewerking te verlenen aan het onderzoek naar de crash van de 737 Max van Ethiopina Airlines bij Adis Abbeba van vorige week. Daarbij kwamen 157 inzittenden om.

Lees verder na de advertentie

In oktober stortte een Boeing 737 Max van Lion Air neer in de Javazee. Daarbij vonden 189 mensen de dood. Bij beide crashes zouden onregelmatigheden in de vluchtcontrole-software en niet goed werkende sensoren een rol hebben gespeeld.