Boeing en Airbus verkopen meer vliegtuigen dan ooit

Het is een wedstrijd zonder einde: die tussen vliegtuigfabrikanten Airbus en Boeing. De Europese bouwer en die uit de VS dingen ieder om de handtekeningen van luchtvaartmaatschappijen die hun vloot willen uitbreiden of vervangen. Deze week presenteren de twee luchtvaartgrootmachten op de Engelse Farnborough Airshow hun nieuwste contracten, waarmee in bijna alle gevallen miljarden dollars zijn gemoeid.

Wie deze week meeste orders in de wacht sleept weten we zondag, aan het einde van de luchtvaartshow in Farnborough, een grote beurs die om het jaar georganiseerd wordt. In 2016 troefde Airbus zijn concurrent af met 35 miljard euro aan bestellingen. Boeing bleef toen steken op 'slechts' 27 miljard.

Boeing opende gisteren het bal met een flinke order van DHL: het koeriersbedrijf koopt vrachtvliegtuigen van het type 777 ter waarde van een slordige 4 miljard dollar. Airbus volgde met een reeks bestellingen van de relatief kleine toestellen A320 en A350, ook goed voor een fors bedrag met negen nullen. In de loop van de dag brachten beide vliegtuigbouwers nog meer orders naar buiten. Hoeveel geld er precies met deze contracten is gemoeid, is nog onduidelijk: in de luchtvaartwereld weet men vaak kortingen te bedingen.

Groeiende vraag

De vele bestellingen komen niet uit de lucht vallen. De sector profiteert ervan dat er wereldwijd steeds meer gevlogen wordt. Omdat nieuwe toestellen zuiniger en efficiënter zijn dan relatief oude, blijven gerenommeerde maatschappijen hun vloot niet alleen uitbreiden maar ook vervangen. Daarnaast kopen (nieuwe) maatschappijen uit onder meer Azië veel vliegtuigen, om zo de sterk groeiende vraag in dat werelddeel te bedienen. Zo sleepte Boeing eind juni nog orders ter waarde van omgerekend ruim 12 miljard euro binnen in India en Vietnam. Airbus daarentegen heeft weer een streepje voor in China waar concurrent Boeing duurder is geworden door de handelsoorlog tussen de VS en het Aziatische land. Een van de miljardendeals die Airbus gisteren bekendmaakte was met het Chinese Sichuan Airlines.

Ieder goed nieuws heeft echter ook altijd een schaduwzijde. Een bomvol orderboek kan zorgen voor productieproblemen en daaropvolgend boetes vanwege het te laat leveren van nieuwe kisten. Voor Airbus gelden die problemen al: het lukt het bedrijf niet alle bestelde vliegtuigen op tijd bij de klant te krijgen. Hierdoor moest bijvoorbeeld de Deense maatschappij Primera Air vluchten cancelen. Ook British Airways wacht nog op toestellen van het gloednieuwe type A320neo. De reden: een van de toeleveranciers waar Airbus mee werkt maakt te weinig motoren, en zonder dat essentiële onderdeel kan Airbus niet leveren.

Op de luchtvaartshow in Farnborough herkende Boeing-topman Dennis Muilenburg de problemen waar Airbus mee kampt. De Amerikaanse vliegtuigbouwer zegt duizenden leveranciers te hebben waarmee het constant in contact staat. Dit jaar rolt er bij Boeing een recordaantal van meer dan 800 nieuwe toestellen uit de hangars, Muilenburg verwacht dat dit er over tien jaar 900 zijn. De topman zei dat zijn bedrijf dagelijks moet investeren in de bevoorradingsketen om al die vliegtuigen op tijd te kunnen afleveren. Zolang dit nog lukt, blijft Boeing 's werelds grootste vliegtuigbouwer en staat het op voorsprong in de oneindige wedstrijd met de Franse rivaal Airbus.