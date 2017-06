Bobsleeteam slaapt niet langer op luchtbedden

De Nederlandse bobsleeër (31) leefde meerdere jaren met minimale middelen, toen NOC*NSF in 2014 de sport niet meer financieel wilde ondersteunen. Hij en zijn team sliepen soms echt op luchtbedden, en kookten zelf hun eigen maaltje. Niet ideaal, want ze moesten dus ook zelf boodschappen doen. Terwijl ze eigenlijk zouden moesten rusten.

Nu is het anders. Acht maanden voor de Olympische Spelen krijgt het Nederlandse bobsleeteam 'een bescheiden' bedrag van een privésponsor. Holland Casino, zo werd vandaag bekend gemaakt. Tot aan Pyeongchang zorgt het bedrijf ervoor dat de sporters zich in ieder geval kunnen richten op goede trainingen. En dat ze kunnen slapen in een fatsoenlijk hotel, in plaats van een eenkamerappartement waar ze met zijn vieren in lagen.

En dat geeft rust, geeft De Bruin toe, die zowel in de twee- als de viermansbob zich wil plaatsen. Hij merkt ‘gek genoeg’ dat hij meteen al beter wordt. “Ik kan beter trainen. Meer wegduwen. Die mentale rust helpt mij enorm.”

Bror van der Zijde

De eerste stap is al gezet. Bror van der Zijde (28) neemt als remmer plaats in de bob, nadat de voormalig compagnon van Edwin van Calker het afgelopen jaar koos voor een Zwitsers avontuur. Als topsporter wilde hij het beste voor hemzelf en in Zwitserland waren de voorzieningen simpelweg beter.

Nu eindelijk in Nederland -zeker geen bobsleeland- ook wordt geïnvesteerd in de bob, wilde Van der Zijde weer terugkomen. Anders was die kans ‘heel klein geweest’. Aan een aantal basisvoorwaarden is voldaan, zegt de goedlachse Van der Zijde. Een fysio gaat mee, er zijn trainingskampen geregeld en de hotels zijn geboekt.

Ook komt er een nieuwe bob. Van de slee bij de presentatie vandaag was alleen de verflaag nieuw, maar deze zomer neemt het team plaats in een moderner model. “Al geeft het al een honderdste winst bij de start. Dat is onderaan toch drie honderdsten”, aldus Van der Zijde.

Of het allemaal genoeg is, dat wordt na zes wereldbekerwedstrijden duidelijk. Van NOC*NSF moeten De Bruin en Van der Zijde dan minimaal twaalfde staan op de geschoonde ranglijst. Waar dat op neerkomt? Zes keer tiende worden, zegt De Bruin. “Dan komen we er wel.”