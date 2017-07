Boasson Hagen boekt eindelijk dagsucces in Tour

De Duitser Nikias Arndt van Sunweb eindigde op vijf tellen achterstand als tweede. De Belg Jens Keukeleire finishte op zeventien seconden als derde.

Boasson Hagen was deze Tour al twee keer als tweede geëindigd en tweemaal als derde. De renner van Dimension Data had in 2011 al twee ritten in de Tour op zijn naam geschreven. In de Giro d'Italia won hij in 2009 al eens een etappe. Dit jaar leek alles tegen te zitten voor de dertigjarige Noor. Vooral de tweede plaats in de zevende etappe was pijnlijk. Uit een fotofinish bleek de Duitser Marcel Kittel zijn fiets een fractie eerder over de finish te duwen dan Boasson Hagen, die daarna derde werd in de elfde en veertiende rit en tweede in de zestiende etappe.

De kopgroep, die na 35 kilometer was ontstaan, bestond lange tijd uit twintig man. Bauke Mollema, die zondag de vijftiende etappe op zijn naam schreef, zat daar ook bij. De groep brak 18 kilometer voor de finish in tweeën. Mollema zat bij de elf die de aansluiting misten.

Vooraf werd al rekening gehouden met een zege voor een van de aanvallers. In de veelal vlakke etappe van Embrun naar Salon-de-Provence, met drie bergjes van de derde categorie, gunden de klassementsrenners elkaar wat rust. Omdat veel sprinters de Tour inmiddels hebben verlaten, werkten ook de sprintersploegen niet samen om de kopgroep terug te halen.

Mollema

Voor de zoveelste keer deze week zat Bauke Mollema vrijdag weer mee in een lange ontsnapping. "Het was vanochtend niet echt het plan, want ik voelde me niet zo goed bij de start'', zei de wielrenner van Trek-Segafredo aan de finish van de negentiende etappe in Salon-de-Provence. "Op het klimmetje zat ik ook flink af te zien. Bovenop probeerde ik één keer mee te springen en meteen reden we weg.''

Mollema vond zichzelf terug in een kopgroep van twintig man. "Het was op zich een goede groep, maar er zaten wel veel snelle mannen bij. Dan weet je dat het op zo'n aankomst lastig wordt. Ik heb wel een paar keer wat geprobeerd, maar het waren vlakke banen en brede wegen in de finale. Uit het niets brak het ineens en reden er een man of tien weg. Toen was het helemaal voorbij.''