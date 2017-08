BNNVARA zendt Jesse Klaver-documentaire na kritiek toch niet uit

De maker van documentaire 'Jesse', Joey Boink, werkte mee aan de campagne van GroenLinks en is bevriend met Klaver. Dat kwam de film op veel kritiek te staan, onder meer door de PVV en Forum voor Democratie. De documentaire werd onder meer bestempeld als reclame voor GroenLinks, bekostigd met belastinggeld.

BNNVARA liet eerder weten dat met de documentaire de onafhankelijke positie bleef gewaarborgd. Maar nu stelt de omroep in een verklaring aan persbureau ANP: “BNNVARA en NPO kunnen desondanks niet uitsluiten dat er twijfel kan ontstaan rond de journalistieke onafhankelijkheid van de film.” BNNVARA heeft daarom besloten om de documentaire niet uit te zenden. “Wij menen dat er over de onafhankelijkheid van BNNVARA en de NPO geen enkele twijfel mag bestaan.''

Dubbelrol

BNNVARA is naar eigen zeggen niet gezwicht voor de kritiek op het uitzenden van de documentaire 'Jesse' over GroenLinks-leider Klaver. "Ik ben de afgelopen dagen zelf tot de conclusie komen dat ik me kan voorstellen dat er twijfel over onze journalistieke onafhankelijkheid ontstaat'', zei omroepdirecteur Gerard Timmer zondag.

De afspraken over onafhankelijkheid met de documentairemaker, die tijdens de verkiezingscampagne voor GroenLinks werkte en toen zijn materiaal schoot, leken volgens Timmer in orde. Zo kreeg de omroep al het ruwe materiaal, zodat kon worden beoordeeld of daar niet een voor Klaver te rooskleurige keuze uit was gemaakt en vertelde Boink aan het begin van de documentaire over zijn dubbelrol.

Maar omdat de omroep niet kon controleren of de filmmaker de camera op voor Klaver ongelegen momenten had uitgezet, zag BNNVARA uiteindelijk toch af van uitzenden, zegt Timmer, die dat besluit 'jammer' noemt.