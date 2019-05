BNNVARA: maak uitzondering salarisregel publieke omroep

De presentator van De Wereld Draait Door verdiende vorig jaar 363.000 euro. Een salaris wat Van Nieuwkerk dubbel en dwars waard is, stelt Hox. “Als je ziet wat Matthijs betekent voor de schatkist, wat hij binnenhaalt aan reclamegeld: hij heeft zijn eigen salaris al na twee weken DWDD terugverdiend. Zijn beloning is dus verre van marktconform.”

Binnen de publieke omroep mag straks geen enkele presentator meer verdienen dan de zogeheten Balkenende-norm van 194.000 euro. Van Nieuwkerks salaris bestaat momenteel uit deze Balkenende-norm, aangevuld met een bedrag dat de contributieleden van de omroep betalen. Die uitzonderingsregel is inmiddels afgeschaft. Vandaar dat het jaarsalaris van Van Nieuwkerk, als er niks veranderd, omlaag gaat wanneer zijn contract afloopt: na de zomer van 2020.

“Ik zou willen dat een aantal uitzonderingen gehandhaafd wordt”, zegt Gert-Jan Hox. Dit omdat de presentatoren bij commerciële omroepen een stuk meer kunnen verdienen. Zo niet, vreest BNNVARA het kijkcijferkanon kwijt te raken.

Het is Hox tegen het zere been dat het salaris telkens weer voor ophef zorgt, terwijl Van Nieuwkerk ‘een harde werker en een fenomenale presentator’ is. “Ik kan me dus echt opwinden over die eeuwige discussie”. Ook Van Nieuwkerk ergert zich daaraan, stelt de mediadirecteur. “Hij kiest voor de koers om daar telkens niet op te reageren en dat siert hem, maar hij voelt het wel. Het zit hem dwars.”

