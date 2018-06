BMW en Audi vrezen Amerikaanse drempel

Als het aan president Donald Trump ligt, is het over en uit met al die BMW's, Mercedessen, Audi's en Porsches op de Amerikaanse wegen. Als zijn onderdanen zo nodig in zo'n Duitser willen rijden, dan moeten ze daar maar extra voor betalen, vindt hij. De VS onderzoeken nu de optie van een flink hogere invoerheffing op auto's die de VS binnenkomen, om zo de eigen auto-industrie aan meer werkgelegenheid te helpen.

Lees verder na de advertentie

Duitse autofabrikanten pleitten onlangs juist voor het geheel afschaffen van handelsbarrières tussen de VS en de EU.

Want hoewel de extra tarieven voor álle auto's en auto-onderdelen moeten gelden die de VS binnenkomen, lijkt het erop dat vooral de Duitsers Trump een doorn in het oog zijn. Het blad Wirtschaftswoche berichtte onlangs dat Trump volgens diplomaten tegen de Franse president Emmanuel Macron gezegd heeft dat hij het leven van Duitse automerken net zo lang zuur zal maken 'tot er geen Mercedes-Benz meer over Fifth Avenue in New York rijdt'.

Het lijkt het erop dat vooral de Duitsers Trump een doorn in het oog zijn

"De Duitse merken hebben een sterke positie in het Amerikaanse premium segment", zegt Max Erich, analist automotive bij ING. "Dan gaat het om grote en dure auto's met hoge winstmarge's. Een belangrijke markt dus. Zo verkoopt Porsche bijna een kwart van zijn auto's in de VS."

Uittocht Hoewel de Amerikaanse automotive-branche de laatste jaren juist recordcijfers boekte (2017 was het op drie na beste verkoopjaar ooit, volgens autoplatform Kelley Blue Book) kampt het land tegelijkertijd al jaren met een uittocht van fabrikanten die hun productie verplaatsten naar landen als Mexico en Canada, waar de lonen lager liggen of het vestigingsklimaat gunstiger is. Door auto's die ingevoerd worden extra te belasten, worden die duurder voor de Amerikaanse consument. De regering Trump hoopt dat die daardoor besluit om niet die duurdere Audi Q7 te kopen, maar bijvoorbeeld een Cadillac Escalade. En dát moet vervolgens weer leiden tot het besluit van een merk als Audi, dat geen fabriek heeft in de VS, om hun modellen dan toch maar in Amerika van de band te laten rollen. BMW, Mercedes en Volkswagen hebben al wel fabrieken in de VS. Erich: "Die auto's zullen geen last hebben van het importtarief. Maar de productie van Duitse merken in de VS wordt deels ook weer geëxporteerd. Als andere landen reageren op een eventuele verhoging van het Amerikaanse importtarief, dan kan die export vanuit de VS dus ook weer getroffen worden." Trump's extra tarieven kunnen in ieder geval de Amerikaanse markt flink raken: "Het importtarief voor personenauto's uit Europa staat nu op 2,5 procent. Mocht dit sterk stijgen dan tast dit de concurrentiepositie aan. Maar het zou ook naar 10 procent kunnen gaan, hetzelfde tarief als Europa hanteert voor personenauto's uit de VS. In dat geval is dat pijnlijk, maar niet desastreus."

Vrijhandel Voor een dure Porsche van 100.000 dollar zal het volgens Erich weinig uitmaken, die kopers malen niet om 10.000 dollar meer of minder. "Voor een BMW 3-serie kan het wel gevoelig zijn." Op het hoofdkantoor van BMW Group in München laten ze desgevraagd weten 'niet deel te nemen aan openbare speculaties'. Toch wil het concern achter BMW, Mini en Rolls Royce er wel iets over kwijt: "De BMW Group staat voor wereldwijde vrijhandel. Barrièrevrije markttoegang is daarom niet alleen een cruciale factor voor het bedrijfsmodel van de BMW-groep, maar ook voor groei, welvaart en werkgelegenheid in de wereldeconomie." In Duitsland werden volgens het Verband der Automobilindustrie in 2017 een kleine 4,4 miljoen auto's geëxporteerd. De VS waren na het Verenigd Koninkrijk de grootste afnemer met een kleine 500.000 auto's. Als Duitse au­to­pro­du­cen­ten productie verliezen kan dat ook Nederlandse bedrijven treffen Max Erich, analist automotive bij ING Daarnaast zijn er modellen van Duitse fabrikanten die elders worden geproduceerd, maar waarvan ook een deel richting de VS gaat. De in Groot-Brittannië en Nederland gebouwde Mini (van BMW) bijvoorbeeld. Ook de Nederlandse toeleveringsindustrie kan indirect geraakt worden. Erich: "Naar schatting 44 procent van de export van de Nederlandse Automotive-toeleveranciers gaat naar Duitsland. Als Duitse autoproducenten productie verliezen kan dat ook die bedrijven treffen."