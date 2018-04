Blunder Afghaanse luchtmacht zorgt voor bloedbad op koranschool

De Afghaanse strijdkrachten hebben een golf van kritiek over zich heen gekregen na een vermoedelijke blunder. Gevechtshelikopters van de Afghaanse luchtmacht-in-opbouw richtten in de noordelijke provincie Kunduz een bloedbad aan onder burgers, onder wie veel kinderen.

Hoewel de stad Kunduz in handen is van de centrale regering, wordt de omringende gelijknamige provincie grotendeels beheerst door de Taliban. Volgens de autoriteiten was de aanval gericht tegen Taliban-commandanten die bijeenkwamen in het district Dasht-i-Archi aan de grens met Tadzjikistan. Maar de aanval trof een madrassa, een koranschool, waar juist een ceremonie gaande was voor jongens die de hele Koran uit hun hoofd hadden geleerd. Tientallen burgers, onder wie jeugdige koranstudenten en hun familieleden, zouden zijn omgekomen.

"Het is een grote madrassa, de mensen zaten in rijen", aldus ooggetuige Youssuf tegen persbureau AFP. "De helikopters bombardeerden de rijen. Ik zag overal bloed en lichaamsdelen."

De slachtpartij vestigt de aandacht op de Afghanistanstrategie van de Amerikaanse president Donald Trump, die met intensieve luchtaanvallen probeert de Taliban naar de onderhandelingstafel te bombarderen. Volgens cijfers van Unama, de missie van de Verenigde Naties in Afghanistan, vielen vorig jaar 631 burgerslachtoffers door luchtaanvallen, 7 procent meer dan in 2016 en ruim drie keer zoveel als vijf jaar geleden.