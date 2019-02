Blufpoker kan KLM duur komen te staan

Het zal ze leren, daar in Parijs. Dat hoorde je ze donderdag bijna denken bij het hoofdkantoor van KLM in Amstelveen. Zo’n duizend KLM-medewerkers hadden zich daar verzameld om hun steun te betuigen aan hun topman Pieter Elbers.

Elbers’ herbenoeming is onzeker, doordat hij verwikkeld is in een machtsstrijd met Ben Smith, de Canadese topman van moederbedrijf Air France-KLM. Op borden en A4-tjes met KLM-blauwe harten waren teksten te lezen als “KLM needs Elbers” en “We want Pieter”. De petitie die pleit voor de herbenoeming van werd meer dan 25.000 keer ondertekend.Het is hartverwarmend voor Pieter Elbers, maar hebben hij en KLM er echt iets aan? Ongetwijfeld zal het Franse moederbedrijf onder de indruk zijn van de eensgezindheid bij KLM. Maar de manifestatie van gisteren laat ook zien hoe weinig vertrouwen KLM heeft in de leiding van het luchtvaartconcern.

De lobby voor de positie van Elbers nam de afgelopen maand al extreme vormen aan, zelfs minister Wopke Hoekstra van financiën sprak zich erover uit. Al met al zal het de moeizame verhouding tussen Elbers en Smith geen goed hebben gedaan.

Eind vorig jaar ging het mis tussen de twee. De pas aangestelde Canadese topman liet toen blijken dat hij een plek wil in de raad van commissarissen (rvc) van KLM. Elbers vindt zo’n constructie geen goed idee: hij wil niet dat Smith via dit toezichthoudende orgaan over zijn schouder meekijkt. Laat hem eerst maar orde op zaken stellen bij het wanpresterende Air France, zo klonk het in Amstelveen. De Franse krant La Tribune gooide vervolgens olie op het vuur door te schrijven dat Smith erop uit is om KLM verder te integreren in het moederbedrijf. Voor Elbers persoonlijk is het bovendien pijnlijk dat er nooit meer iets is vernomen van het plan om hem te benoemen tot tweede man van Air France-KLM.

Het is niet de eerste keer dat een topman van het moederconcern een poging doet om meer macht te krijgen bij KLM. Ook de vorige topman Jean-Marc Janaillac deed tevergeefs een poging om in de rvc van KLM terecht te komen. En Alexandre de Juniac, topman tot 2016, wilde de kasreserve van KLM naar Parijs halen en zocht naar een mogelijkheid om meer zeggenschap te krijgen bij Transavia, de budgetvlieger van het luchtvaartconcern. Elbers vocht dit aan, met succes.