Blokker zwoegt door na megaverlies

2017 was een turbulent jaar voor het Blokker-concern en de financiële resultaten die Blokker gisteren over dat jaar bekendmaakte, getuigden daarvan. Voor het vierde achtereenvolgende jaar leed het concern verlies maar niet eerder was dat zo groot: 344 miljoen euro.

Lichtpuntje: in 2017 had Blokker in Nederland meer klanten, die ook meer geld uitgaven

Het kapitale verlies - bijna het dubbele van het verlies over 2016 - was deels een gevolg van de grote operatie die de leiding van Blokker vorig jaar aankondigde. Om het hoofd te bieden aan de steeds groter wordende verliezen besloot Blokker Holding al zijn winkelketens - op Blokker na - te verkopen.

Medio 2017 werden speelgoedketen Intertoys (met Bart Smit en Toys XL), woonwarenhuisketen Leen Bakker en de Duitse vestigingen van Xenos verkocht en gingen er honderd Blokkers dicht. Ook honderd vestigingen van Marskramer sloten hun deuren. De kosten voor die reorganisaties en winkelsluitingen én het boekverlies op de verkopen van ketens bedroegen bij elkaar 154 miljoen euro.

Dieprode cijfers Maar ook als die (eenmalige) kosten niet worden meegerekend, schreef het concern over 2017 dieprode cijfers. ‘Tegenvallende commerciële prestaties van alle winkelformules’ waren de oorzaak, meldde het concern in een persbericht. Dat betekent dat de ketens die Blokker in 2017 verkocht én de ketens die het heel 2017 had (Blokker, Big Bazar, Maxi Toys, Marskramer, de Xenos-winkels buiten Duitsland) weer moeizaam draaiden, ondanks de florerende economie en de neiging van consumenten om meer geld uit te geven. Het Blokker-concern kampt al jaren met tegenvallende resultaten. Discounters als Action hebben een hoop klanten weggelokt en het concern onderschatte de ontwikkeling van de onlineverkopen. Omdat bijna alle ketens in zwaar weer verkeerden, besloot de directie vorig jaar alleen door te gaan met de Blokker-winkels - de oorsprong van het concern. Hoe die keten er nu voor staat, is niet goed uit de jaarcijfers af te leiden. Traditiegetrouw geeft Blokker geen resultaten per keten.

Kapitaalinjectie Wel meldde het concern een lichtpuntje: in het laatste kwartaal van 2017 kregen de Blokkers in Nederland meer klanten over de vloer, die wat meer geld uitgaven. Het assortiment lijkt aan te slaan. Ook online stegen de verkopen van de Blokker-winkels. Volgens interim-bestuursvoorzitter Michiel Witteveen zijn dat ‘voorzichtige signalen dat het beter gaat’. Ondanks het kapitale verlies staat Blokker niet op omvallen. Het concern zit nog redelijk bij kas en kan desgewenst aankloppen bij banken als het extra geld nodig zou hebben. Vorig jaar stopten de eigenaren van Blokker (Ab en Els Blokker) nog 130 miljoen euro in hun bedrijf. De bijna 94 miljoen die binnenkwam met de verkoop van Intertoys, Leen Bakker en de Duitse Xenos-winkels is ook in het bedrijf gestopt. Vraag blijft wie er leiding gaat geven aan de overgebleven Blokker winkels - de Nederlandse Xenos-winkels zijn inmiddels verkocht en Big Bazar en Maxi Toys staan in de etalage. Witteveen is waarnemend bestuursvoorzitter, zijn voorganger Casper Meijer werd vorige maand aan de kant gezet. Sinds Jaap Blokker in 2011 overleed, is Witteveen al de vierde bestuursvoorzitter. Blokker Holding telt nu nog 950 winkels (waarvan ruim 400 Blokkers) en 8500 personeelsleden. Eind 2016 waren dat er nog 2168 winkels met bijna 21.000 medewerkers. Blokker zal naar verwachting ook 2018 met rode cijfers afsluiten.