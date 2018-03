Blokker verkoopt Xenos aan zichzelf

Het heeft veel weg van een vestzak-broekzakoperatie. Blokker Holding, dat eigendom is van de familie Blokker, verkoopt winkelketen Xenos grotendeels aan het Belgische Casa, dat in handen is van… jawel: de familie Blokker. Tot 2016 was Casa zelfs nog onderdeel van Blokker Holding. Casa verkoopt huishoudartikelen, meubels en decoratieve artikelen en zal zich via de ombouw van Xenos-winkels voor het eerst op de Nederlandse markt begeven.

Opvallend bij deze exercitie is vooral dat de banen van de 2750 win­kelme­de­wer­kers behouden blijven

Het lijkt erop dat het Blokker Holding niet is gelukt om een geschikte, externe partij te vinden voor Xenos, al wil een woordvoerder van het bedrijf daarover alleen zeggen dat deze uitkomst ‘het beste was voor alle belanghebbenden’. Blijkbaar was Xenos, waarvan het concept in 2014 nog werd vernieuwd, onvoldoende aantrekkelijk voor andere partijen. Eerder lukte het Blokker Holding wel de 63 Duitse Xenoswinkels te verkopen aan de Duitse winkelketen Tedi.

Xenos staat al enige tijd te koop. Mei vorig jaar kondigde het verlieslijdende Blokker Holding aan zichzelf te gaan ontmantelen en de focus te verleggen naar een succesvol voortbestaan van Blokker, de winkelformule waar het allemaal ooit mee begon. Sindsdien heeft topman Casper Meij­er allerminst stilgezeten. In een gestaag tempo wordt er afscheid genomen van het ene na het andere bedrijfsonderdeel. Leen Bakker kwam in handen van investeerder Gilde, Intertoys ging naar investeerder Alteri en ook ondersteunende afdelingen van het winkelconcern werden verkocht aan externe partijen. Voor Big Bazar, dat het antwoord moet zijn op concurrent Action, en voor Maxi Toys zijn nog geen kopers gevonden.

Lek niet meer te dichten Het detailhandelsconcern liet de afgelopen tien jaar gebeuren dat concurrenten als Action, het Deense Flying Tiger, maar ook online winkels als Bol.com en Cool Blue klanten weg kaapten. De omslag naar online kwam te laat en de formules van Blokker en Xenos raakten sleets. Na enkele kleinere ingrepen bleek het lek niet meer te dichten en besloot topman Meijer rigoureus het mes in eigen vlees te zetten. Hoe belangrijk de rol van de familie Blokker daarbij is, blijkt wel nu 110 van de 170 winkels Xenos-winkels omgebouwd gaan worden naar de formule van Casa. Deze interieurwinkelketen valt van oudsher onder de zeggenschap van Ab Blokker, broer van Jaap Blokker, de iconische topman van het bedrijf die in 2011 overleed. Opvallend bij deze exercitie is vooral dat de banen van de 2750 winkelmedewerkers behouden blijven. 110 Xenos-winkels gaan, na een ombouw, verder als Casa. Zestig blijven er opereren onder de naam Xenos. Ook deze zestig winkels worden buiten de Blokker Holding geplaatst, maar blijven wel in handen van de familie. De winkelformule blijft dus voortbestaan. Xenos verliest wel zijn hoofdkantoor en zijn distributiecentrum. Daar verdwijnen dan ook 180 banen. In 2016 verdwenen er ook al 250 banen bij Xenos. Toen ging het om leidinggevende functies in winkels.

Onzekere toekomst Toch blijft de toekomst voor de medewerkers onzeker. Ook Casa, actief in acht Europese landen, had het de afgelopen tijd niet makkelijk. Zo werden er begin vorig jaar vijftig medewerkers ontslagen en moet Casa opboksen tegen de keiharde concurrentie van Action en Ikea. En Casa was net als Blokker relatief laat met het inhaken op online winkelen. Voor de medewerkers van de zestig overgebleven vestigingen van Xenos is vooralsnog onduidelijk hoe de winkelformule precies verder gaat. Dat de formule blijft, is volgens een woordvoerder van Blokker Holding wel zeker, maar hoe precies moet de komende maanden bepaald worden. Nog voor het eind van het jaar worden er vijftig Xenos-winkels omgebouwd. Ondertussen gaat het concern in hoog tempo door met het opfrissen van de Blokker-winkels. Xenos werd in 1973 opgezet door kruideniersbedrijf De Gruyter. De winkels verraste de klanten destijds met onbekende producten uit verre landen. Vandaar de naam Xenos, Grieks voor vreemd. In 1989 nam Blokker het bedrijf over.