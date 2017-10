Blokker verkoopt Intertoys aan Britse investeerder

Blokker Holding laat in een persbericht weten dat de speelgoedketen goed past bij Alteri, en dat de overname in lijn is met de herziene strategie die Blokker in mei aankondigde. "Alteri heeft uitgebreide ervaring (...) in het vernieuwen van retailbedrijven met als doel het behalen en behouden van een duurzaam concurrentievoordeel."

Jeroen Visser, de financiële topman van Blokker, stelt dat Alteri’s betrokkenheid en investeringen Intertoys in staat zullen stellen om het merk, de online mogelijkheden en het winkelnetwerk te versterken. "Ik ben ervan overtuigd dat Intertoys haar positie als toonaangevende gespecialiseerde Nederlandse speelgoedketen verder zal uitbreiden en versterken."

Reorganisatie Intertoys, dat in 1976 werd opgericht in Gouda, exploiteert circa 500 winkels (inclusief ruim 100 franchisewinkels) in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg, evenals een of meerdere webshops in deze landen. Intertoys heeft ruim 4.000 medewerkers. In 2015 kondigde Blokker Holding de integratie aan van de hoofdkantoren van Intertoys en Bart Smit en de aanstelling van één managementteam voor de beide retailmerken. In juni 2016 maakte Blokker Holding bekend dat Intertoys, Bart Smit en Toys XL zouden worden samengevoegd tot één merk, ‘Intertoys’. De ombouwoperatie van Bart Smit-winkels naar Intertoys is inmiddels voltooid, op 13 winkels in Nederland en de Bart Smit-winkels in België na. De Toys XL-winkels worden voor het eind van het jaar omgebouwd naar Intertoys.