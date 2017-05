Blokker grijpt rigoureus in: 200 winkels en 1900 banen verdwijnen

De ingrijpende ingreep werd vanochtend bekendgemaakt door Casper Meijer, bestuursvoorzitter van Blokker Holding. Ze is bedoeld om een eind te maken aan de verliezen bij het kwakkelende familieconcern. ‘Ingrijpend maar noodzakelijk’, betitelde Meijer de ingreep.

Blokker heeft veel last van nieuwe ketens als Action en van onlineverkopers als Bol.com. Het concern als geheel leed in 2014 en 2015 verlies - de cijfers over 2016 worden in juni gepubliceerd. Meijer wil zich nu alleen richten op de Blokker-winkels én op de online verkoop van huishoudelijke artikelen. De holding houdt op termijn op te bestaan.

Blokker wil de andere ketens zo veel mogelijk als geheel verkopen. Blokker werkte al aan de samenvoeging van zijn ketens Bart Smit en Intertoys. Die samenvoeging is een eind gevorderd. Met de bonden is een sociaal plan afgesproken. Bij de ketens die Blokker wil verkopen, werken nu 13.500 mensen.

Meijer belooft het assortiment, de prijzen en de beschikbaarheid van de producten bij de Blokkers ‘te verbeteren.’ Blokkers distributiecentrum in Mijdrecht wordt op termijn gesloten. De winkels zullen vanuit Geldermalsen worden bevoorraad. In totaal verliezen circa 800 mensen hun baan bij Blokker.

Buiten de schijnwerpers

Sinds het concern in 2014 in de rode cijfers dook, doet Blokker pogingen de verliezen te stelpen. In 2014 werd begonnen met het vernieuwen van filialen. Sommige filialen werden gesloten. Vorig en dit jaar schrapte Blokker bij elkaar al zo’n 800 banen. Ook bij Xenos greep de bedrijfsleiding vorig jaar in. Blokker sloot in 2016 verder de twintig Cook&Co-winkels - de onlineverkopen gingen wel door.

De ingreep komt kort na het vertrek van Ab Blokker als commissaris bij de holding. Jarenlang werd Blokker Holding door zijn broer Jaap, die in 2011 overleed. Ab Blokker was zijn medebestuurder maar opereerde vooral buiten de schijnwerpers. De afgelopen drie jaar was Ab Blokker commissaris. In maart nam hij in stilte afscheid, waarmee de laatste telg van de familie Blokker uit de top van het concern vertrok. Ab Blokker heeft 50 procent van de aandelen Blokker in handen, de weduwe van Jaap Blokker bezit de andere helft.

De eerste Blokker-winkel dateert van 1896. In april van dat jaar openden Jacob en Saapke Blokker toen hun ‘Goedkoope IJzer- en Houtwinkel’ in Hoorn.