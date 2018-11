Blokkeerfriezen gaan in hoger beroep, en halen halve ton op

De inzamelingsactie voor de Friezen die vorig jaar de snelweg blokkeerden om een demonstratie tegen Zwarte Piet tegen te houden, brengt veel geld op. Binnen een dag tijd is 50.000 euro binnen gehaald. Het geld is bedoeld om de kosten van een hoger beroep te dekken. De 34 Friezen gaan in hoger beroep, lieten ze vannacht via Facebook weten.

De Friezen reden op 18 november vorig jaar drie bussen klem met demonstranten die op weg waren naar de landelijke intocht van Sinterklaas. Daarmee hebben ze groot verkeersgevaar veroorzaakt en een demonstratie belemmert, oordeelde de rechter vrijdag.

De meerderheid van de groep krijgt daarom een taakstraf van 120 uur. Voor zes verdachten valt die hoger uit, omdat ze een organiserende rol hadden of dreigden met geweld. Een verdachte krijgt vanwege psychiatrische problemen een kortere taakstraf. Drie Friezen krijgen een voorwaardelijke celstraf van een maand, onder wie organisator Jenny Douwes, die met 240 uur de langste werkstraf krijgt.

Eerder werd ook al geld ingezameld voor de groep. Dat leverde toen 43.000 euro op.

