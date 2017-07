Blogger Amelia reisde de wereld over, met wat hulp van Photoshop

Wie haar profiel op Instagram bekijkt, wordt op het ene na het andere mooie plaatje van een verre locatie getrakteerd. Maar sommige beelden die Liana haar ruim 400 duizend volgers voorschotelt, blijken iets te mooi om waar te zijn.

Haar volgers kregen argwaan toen ze onlangs een foto plaatste vanuit het Rockefeller Center in New York. Op de achtergrond was de skyline van New York te zien. Er was alleen één probleem: op de foto ontbrak het One World Trade Center, een toren die al sinds 2013 is voltooid. “Leuk hoor, maar de skyline ziet er tegenwoordig heel anders uit”, schreef een volger onder het inmiddels verwijderde plaatje.

Ook de Britse krant The Times rook onraad en besloot haar profiel eens verder te inspecteren. Daaruit bleek dat Liana het niet bij een keer photoshoppen hield. Zo poseerde zij in april voor de Taj Mahal, maar mensen die het gebouw rond dezelfde tijd bezochten schreven dat de 17e eeuwse graftombe op dat moment in de steigers stond. Daarvan was niets op de foto te zien. Overigens was de trucage ook niet heel grondig, merkte de krant op: ze was vergeten haar schaduw in het water te photoshoppen.

Liana voor de Taj Mahal. © Instagram

Bedrog Zelfs bij een op het oog onschuldig plaatje van een roze ijsje was meer aan de hand. De winkel waar het ijs gekocht is, was 20 minuten verwijderd van de plek waar Amelia de foto zou hebben genomen. Een kleine kans dat het die tocht overleeft zonder te smelten, merkten haar volgers op. Amelia bleek geregeld achtergronden te lenen, concludeerde The Times. Zo ontdekte de krant op een foto van haar op de Brooklyn Bridge – waarop overigens ieder spoor van toeristen ontbreekt – dat ze de achtergrond had gespiegeld en symmetrischer had gemaakt. De blogger zelf ontkent dat ze haar volgers hiermee heeft willen bedriegen. “Ik plaats geen foto’s van plekken waar ik nooit ben geweest”, zei ze tegen de krant. Volgens haar is het toegestaan om de foto’s er vervolgens zo mooi mogelijk uit te laten zien – ook als dat betekent dat de achtergrond stevig is gefotoshopt. https://www.instagram.com/amelialiana/ Liana vanuit haar slaapkamer met een opmerkelijke achtergrond. © Instagram Het ongesmolten ijsje waarmee Liana zo'n 20 minuten zou hebben moeten lopen. © Instagram

