Bloemkool is meer dan de doorgekookte koollucht

Die koollucht kun je trouwens voorkomen door tijdens het koken een stukje brood aan het kookvocht toe te voegen, of de bloemkool in de magnetron te koken. En ... kook bloemkool niet te lang, beetgaar is echt genoeg.

Denk eens aan een salade van (witte en paarse) bloemkool met een kruidenvinaigrette als warm of koud bijgerecht. Blancheer hiervoor de bloemkoolroosjes circa 3 minuten in water met wat citroensap, laat ze uitlekken en meng er een warme vinaigrette van olijfolie, citroensap, honing, bieslook, knoflook en sjalotjes doorheen. Of roergebakken bloemkoolroosjes met gember, rode peper en mihoen, een ovenschotel van bloemkool en broccoli, gegratineerde bloemkool of bloemkool op z'n Grieks met citroensaus.

Bloemkool staat niet voor niets nog altijd hoog in de top-tien van de meest gegeten groenten in Nederland. Naast lekker en met zoveel variatiemogelijkheden is bloemkool een gezonde, licht verteerbare groente, rijk aan vitamine C, foliumzuur en kalium.

Ingrediënten voor 4 personen 2 kleine bloemkolen

100 gram gepelde walnoten

3 eetlepels olijfolie

3 theelepels kerriepoeder Madras

1 rode

peper

zout

175 gram gekookte kikkererwten (of 1 blikje afgespoeld en uitgelekt)

1 citroen

2 geroosterde rode paprika's, ontveld met 2-3 eetlepels olijfolie of 1 potje gegrilde paprika in olie (190 gram)

verse munt