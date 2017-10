Bloemkool- en wortelbeignets met yoghurtdip

Eind juli 1887 voer tuinder Dirk Jongerling met zijn schuit bloemkool naar de 'Bakkersbrug'. Alle schippers gingen daarheen om hun vrachtscheepjes vol te laden met groente die dan bijvoorbeeld in Amsterdam werd verkocht. Altijd bleef de vraag: wie betaalt de beste prijs? Zo ontstond met het loven en bieden aan de wal de eerste groenteveiling in Broek op Langedijk en was bloemkool de eerste aangevoerde groente.

