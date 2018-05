Bloemendaal wint de Euro Hockey League op wilskracht

Spelers pinkten een traantje weg, champagneflessen werden over het uitzinnige thuispubliek leeggespoten en Jaap Stockmann, de goalie die afscheid neemt van tophockey, ging op de schouders.

De opluchting was gistermiddag groot bij Bloemendaal, dat de finale van de Euro Hockey League - ook wel de Champions League van het hockey genoemd - in eigen huis won ten koste van een vermoeid ogend Kampong (8-2). De Utrechters hadden een week eerder nog de landstitel geprolongeerd na een spannende maar slopende finale tegen Amsterdam.

"Ik ben enorm blij voor mijn spelersgroep", sprak Bloemendaal-coach Michel van den Heuvel na het laatste fluitsignaal, terwijl zijn spelers feest vierden met de Bloomingans, de fanatieke aanhang van Bloemendaal. "Het is mooi dat ze voor hun goede mentaliteit beloond worden. Zeker na de moeilijke maand die we met z'n allen hebben doorgemaakt."

Troost

Bloemendaal, dat in de reguliere competitie ongeslagen bleef, stelde hevig teleur in de play-offs om het landskampioenschap, waarin het in de halve finale struikelde over Amsterdam. Dat kwam hard aan. Het was een streep door de ambities van De Musschen, die in 2010 voor het laatst de beste van Nederland waren en de geldbuidel hadden getrokken om met (vooral buitenlandse) versterkingen een nieuwe poging te wagen. Tevergeefs. "We wilden in de Euro Hockey League vooral ons potentieel halen", zei doelman Stockmann, die gisteren met een biertje in de hand afscheid nam. "In de play-offs is ons dat niet gelukt. Daarna hebben we in een diep dal gezeten. Puur op wilskracht en mentaliteit hebben we deze finale weten te winnen. Daar ben ik trots op."

Bloemendaal maakte pas na rust het verschil. Kampong had vlak voor het einde van het tweede kwart de score geopend via Constantijn Jonker. Voor de kleine aanvaller was dat bijzonder. Jonker stopt na 25 jaar met hockey bij Kampong. De Utrechters waren vervolgens niet bij machte om die voorsprong vast te houden. Xavier Lleonart, Roel Bovendeert en - in de slotminuten - Thierry Brinkman en Jamie Dwyer voerden de score op naar 8-2, waarbij aangetekend moet worden dat velddoelpunten dubbel tellen in het nieuwe format van de Euro Hockey League.

De nederlaag maakte ook veel los bij de spelers van Kampong, die, ondanks de titelprolongatie van een week eerder, troost zochten bij elkaar. "De emoties die nu loskomen, maakt dit team ook zo sterk", zei Kampong-coach Alexander Cox, terwijl om hem heen verschillende spelers verslagen op de grond lagen. "Het is een karakterteam. Daarom doet dit verlies ook zo'n pijn."